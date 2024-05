CNN: Le port Dakhla Atlantique, un projet majeur au service de l’intégration africaine

jeudi, 16 mai, 2024 à 15:00

Washington – La chaîne d’information américaine CNN a consacré un reportage au port Dakhla Atlantique, le qualifiant de projet majeur qui va favoriser l’intégration économique à travers le continent africain.

Dans son émission “Connecting Africa”, le média US indique que le rêve marocain de mettre en place un hub économique et de commerce ouvert sur l’Afrique de l’Ouest et au-delà est en train de prendre forme.

Il s’agit d’un projet qui fait partie d’une stratégie globale mise en place par le Maroc visant à renforcer ses infrastructures portuaires, relève CNN, notant que le port de Dakhla Atlantique est stratégiquement positionné pour faire des provinces du Sud du Royaume une porte d’entrée pour le commerce dans le continent.

“La situation géographique est la clé du succès du port de Dakhla” qui va permettre de connecter le Maroc et l’Afrique et renforcer l’intégration sur le continent, a déclaré à CNN Nisrine Iouzzi, à la tête de la direction provisoire chargée de superviser la réalisation du port Dakhla Atlantique.

D’un investissement avoisinant les 10 milliards de dirhams, ce chantier d’envergure est notamment composé de trois bassins distincts dédiés au commerce, à la pêche maritime et à la réparation navale, a-t-elle précisé, ajoutant que ce port devrait générer un trafic annuel de 35 millions de tonnes.

De son côté, le directeur général du Centre régional d’investissement de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, Mounir Houari, a indiqué que des infrastructures de pointe comme le port de Dakhla Atlantique, le réseau routier et les projets d’énergies renouvelables sont à même d’attirer les investisseurs qui misent sur des marchés à forte croissance comme celui d’Afrique de l’Ouest.

Avec l’entrée en vigueur de la zone de libre-échange continental africaine ((ZLECAf), qui vise à stimuler le trafic et les échanges en créant un marché unique des biens et services, le port de Dakhla Atlantique permettra de maintenir la production de matières premières sur le continent, a-t-il expliqué, ajoutant que moins de 5% de ces ressources naturelles sont transformées en Afrique, faute d’infrastructures industrielles et d’exportation.

Il a fait observer que cette dynamique va permettre de créer plus d’emplois dans les pays africains, améliorer leurs compétences et leur savoir-faire et de renforcer leurs propres industries.

Objet d’une convention signée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en février 2016, ce mégaprojet structurant du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, incarne l’engagement du Maroc en faveur de l’Afrique et son adhésion aux efforts visant la consolidation des liens de coopération et de partenariat avec les autres pays du continent.

Le port Dakhla Atlantique vise également à raffermir les liens économiques et commerciaux entre le Maroc et sa profondeur africaine et constituera une interface maritime d’intégration économique et un hub de rayonnement continental et international.