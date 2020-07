Colombie : Bogotá s’illumine aux couleurs du Maroc à l’occasion de la Fête du Trône

vendredi, 31 juillet, 2020 à 14:56

Bogotá – L’emblématique Tour Colpatria de la capitale colombienne, Bogotá, a brillé la nuit du 30 juillet aux couleurs du drapeau marocain, à l’occasion de la célébration du 21è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Organisé à l’initiative de l’Ambassade du Royaume du Maroc en Colombie et en Équateur, cet événement vient célébrer de façon singulière les liens de profonde amitié entre le Maroc et la Colombie.

Cette initiative se veut un hommage aux relations excellentes qui unissent les deux pays, basées sur l’amitié séculaire, la compréhension et la coopération fructueuse dans plusieurs domaines.

Elle vient également témoigner du rôle leader que joue SM le Roi dans la promotion de la coopération Sud-Sud et le rapprochement entre le Monde arabe et l’Afrique avec la Colombie et l’Amérique Latine.

Le Royaume est le seul pays arabe, musulman et africain à bénéficier de ce traitement, réservé particulièrement aux pays de la région.

“Cette initiative constitue une véritable preuve d’amitié et un nouveau témoignage éloquent de l’excellence des relations unissant le Maroc et la Colombie depuis plus de quarante ans, une relation stratégique chaque jour de plus en plus forte”, s’est félicitée à cette occasion l’Ambassadeur du Maroc en Colombie et en Équateur, Mme Farida Loudaya.

Inscrite par la Mairie de Bogotá au patrimoine des arts visuels de la ville, la Tour Colpatria, édifice phare situé au centre historique de la capitale colombienne, compte 50 étages et culmine à une hauteur de 196 mètres.

La Tour, l’une des attractions touristiques les plus visitées de cette métropole de plus de 7,5 millions d’habitants, figure parmi les plus hautes de Colombie et d’Amérique latine.