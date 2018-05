Colombie : Iván Duque Márquez, le grand favori de la présidentielle qui veut transformer la Colombie

lundi, 21 mai, 2018 à 11:27

Par Mohammed BEN MESSAOUD

Bogotá – A 41 ans, Iván Duque Márquez pourrait devenir le plus jeune président dans l’histoire de la République de Colombie.

Candidat du parti de la droite, Centre démocratique (CD), fondé par l’actuel sénateur et ancien président, Álvaro Uribe (2002-2010), Iván Duque est donné vainqueur, par tous les sondages, du premier tour de la présidentielle de dimanche prochain avec un écart de 10 points par rapport à son rival de gauche, Gustavo Petro, ancien maire de Bogotá et ex-guérillero du M19.

Rien ne prédestinait cet avocat de formation qui est entré par effraction en politique à devenir en si peu de temps une nouvelle coqueluche de la droite en Colombie et une des personnalités politiques les plus en vue du pays sud-américain.

L’engagement de ce père de trois enfants dans l’action politique est dû au hasard. Elle date de 2014 lorsqu’il a été élu sénateur sous les couleurs du CD grâce au soutien de son mentor Álvaro Uribe.

Les deux hommes se sont connus en 2001 lors d’une visite de M. Uribe au siège de la Banque interaméricaine de développement (BID) à Washington où M. Duque exerçait en tant que chef de la Division de la Culture, la créativité et la solidarité au sein de cette institution.

Bon orateur, doté d’une force de persuasion hors pair lui permettant de faire de l’ombre à ses rivaux lors des débats électoraux, le “nouveau leader de la droite” colombienne, comme l’a qualifié le journal espagnol El Pais, est diplômé de droit à l’Université Sergio Arboleda de Bogotá. Il est aussi titulaire de deux masters en droit économique international de l’American University, et en gestion publique de l’Université de Georgetown à Washington.

Sa vaste expérience professionnelle lui a permis de maîtriser les grands dossiers économiques et d’être conscient des enjeux pour le développement de la Colombie, un des pays les plus inégalitaires de la région où 28% de la population vit en pauvreté, selon les derniers chiffres de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Cepal).

Ce fils de l’ancien gouverneur d’Antioquia (1981-1982), Iván Duque Escobar, et de la politologue Juliana Márquez Tono, a entamé sa carrière professionnelle en 1999 en tant que consultant à la Banque de développement d’Amérique Latine (CAF), avant de travailler en tant qu’assistant au ministère des Finances de la Colombie. Entre 2001 et 2013, il va intégrer la BID pour occuper notamment les poste de Conseiller principal pour la Colombie, le Pérou et l’Équateur et de chef de la Division de la Culture, la créativité et la solidarité.

Fan de Deportivo Cali, M. Iván Duque fut également l’un des brillants chroniqueurs du journal économique de référence Portafolio, où il s’est distingué par la pertinence de ses analyses et commentaires de l’actualité économique.

Affichant ses ambitions pour la Colombie au cas où il est élu à la présidence, “El Doctor Duque”, comme l’appellent affectueusement ses partisans, affirme qu’il veut être le président qui “unifie” le pays autour d’une “vision du futur”.

“Je veux être le président qui unifie le pays autour d’une vision de légalité et d’esprit d’entreprise, qui crée l’équité et met en échec la pauvreté”, a-t-il dit dans un entretien au journal El Tiempo, avant d’ajouter que la “Colombie a besoin d’une vision d’espoir (…) pour élargir la classe moyenne et colmater l’écart entre riches et pauvres”.

Pour ce faire, il promet de lancer dès le premier jour après son investiture un “Pacte pour la Colombie basé sur un agenda avec des réformes en matière de fiscalité, de santé, d’éducation, de retraire et de justice”.

Se voulant rassurant envers les autres composantes de la classe politique, M. Duque tient à préciser que ce “Pacte sera scellé avec les différents acteurs politiques, sociaux et économiques ayant pour seul souci: l’avenir de la Colombie”.

Conscient des contraintes que pourrait avoir son parti pour faire passer ses lois au Congrès où la droite avec 51 sièges ne dispose pas de la majorité absolue, le candidat du CD affirme qu’il est prêt, en cas de victoire, à former une coalition avec les partis avec lesquels “nous avons une grande affinité” comme le Parti conservateur et autres forces politiques.

Il s’engage notamment à réduire de 12,5% par an les montants de l’évasion fiscale. “Cela nous permettra de générer des économies de 30 milliards de pesos (8.602,9 milliards de dollars) afin de baisser les impôts pour les entreprises, le but étant de promouvoir l’emploi et améliorer les revenus des travailleurs”.

Il promet également de porter le taux de croissance annuelle à plus de 5%, outre des mesures sociales telles que la hausse du salaire minimum, la construction d’hôpitaux et le lancement d’un programme d’habitat social au profit des couches les plus démunies.

Toutefois, les détracteurs du candidat de la droite doutent de l’efficacité des mesures qu’il prône pour stimuler l’emploi à travers les incitations fiscales au profit des chefs d’entreprises.

Selon eux, une baisse de 20% des impôts sur les bénéfices ne fera qu’augmenter de 1% les revenus des plus riches, et n’aura aucune incidence positive ni sur l’investissement, ni sur le marché de l’emploi.

Contrairement aux affirmations de M.Duque selon lesquelles les entreprises sont taxées à hauteur de 50 à 80%, José Roberto Acosta, membre du Tribunal fiscal, a indiqué que l’assiette fiscale appliquée à ces dernières varie entre 26,3% et 32,5%.

Quant à sa position vis-à-vis de l’accord de paix, signé en novembre 2016, avec l’ancienne guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), dont son parti est l’un des farouches opposants, il promet de “le corriger pour le bien du pays”, tout en affirmant que des garanties seraient accordées aux combattants qui se sont démobilisés.

Il reste toutefois évasif sur la participation des anciens guérilleros à la vie politique. En vertu de l’accord de paix, les anciens guérilleros des Farc ont droit d’office à dix sièges au sein du Congrès lors de deux mandats successifs (2018-2022/2022-2026).

Il promet par ailleurs davantage de fermeté dans la lutte contre le narcotrafic et les bandes criminelles ainsi que les groupes dissidents des guérillas responsables de la vague de violence qui secoue le pays sud-américain.

M. Duque est donné favori au premier tour de l’élection présidentielle, prévue dimanche prochain, aux côtés de son poursuivant, Gustavo Petro, candidat du mouvement de gauche Colombie Humaine.

Selon le dernier sondage réalisé avant la tenue de ce scrutin par la société Yanhaas, M. Duque est crédité de 35% des intentions de vote lors du premier tour de cette élection, suivi de Gustavo Petro (58 ans) avec 26%.

Si les pronostics de ce sondage se réalisent, les deux candidats passeraient au second tour, qui devrait avoir lieu, si nécessaire, le 17 juin prochain.

La troisième position revient à l’ancien maire de Medellín (nord-ouest), Sergio Fajardo, candidat de Coalition Colombie (centre-gauche), avec 14% des intentions de vote.

Derrière eux viennent l’ancien vice-président Germán Vargas Lleras (6%, centre-droit) et l’ex-négociateur de la paix, Humberto de la Calle, candidat du Parti Libéral (centre-gauche), avec 3% des intentions de vote.

Le président Juan Manuel Santos (centre-droit) doit quitter le pouvoir le 07 août prochain à l’issue de deux mandats successifs de 4 ans.