Le Comité international de soutien au peuple palestinien met en garde contre les intentions d’Israël d’annexer des territoires occupés en Cisjordanie

mardi, 5 mai, 2020 à 22:52

Rabat-Le Comité international de soutien au peuple palestinien a mis en garde contre les intentions d’Israël d’annexer des territoires occupés en Cisjordanie, comprenant la majorité des colonies et des vallées palestiniennes, qualifiant de dangereuse cette démarche dans la mesure où elle compromet la possibilité de créer un État palestinien indépendant.

Le gouvernement israélien, qui veut mettre en œuvre unilatéralement le soi-disant “deal du siècle”, y compris le processus d’annexion, défie d’une manière flagrante la communauté internationale et entrave la relance du processus de paix, bloqué depuis des années en raison de l’entêtement israélien, indique mardi un communiqué de l’Organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques (OSPAA).

Le Comité souligne que toute mesure unilatérale prise par le gouvernement israélien sera rejetée par les palestiniens, les pays arabes, la communauté internationale et tous les pays progressistes et les épris de paix à travers le monde, ajoute le communiqué.

Le Comité appelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à assumer son rôle et à inviter l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU à se réunir et à prendre les décisions nécessaires pour dissuader Israël de prendre cette mesure en raison de ses effets dévastateurs.

La même source relève qu’Israël profite de la conjoncture actuelle où le monde entier fait face à la pandémie du nouveau coronavirus pour mener son plan d’annexion, notant que la question palestinienne ne peut être résolue en dehors de la solution de deux États et la création d’un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-Est occupée comme capitale.

Présidé par Talaâ Saoud Atlassi, le Comité international de soutien au peuple palestinien, dont le siège est à Rabat, est un comité international indépendant relevant de l’Organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques.