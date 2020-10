La commissaire européenne à la recherche testée positive au coronavirus

samedi, 10 octobre, 2020 à 21:51

Le Discours Royal prononcé, vendredi, par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la session d’automne du Parlement traduit une ferme volonté de surmonter, selon une vision stratégique, la crise sanitaire induite par la Covid-19, à même de la transformer en une opportunité pour relever plusieurs enjeux économiques et sociaux, a affirmé le directeur du Laboratoire des études constitutionnelles et d’analyse des crises et des politiques à la faculté de droit de Marrakech, Driss Lagrini.