Commission Climat pour la région du Sahel: le Président du Niger rend un hommage appuyé au rôle de SM le Roi

vendredi, 17 février, 2023 à 20:28

Addis-Abeba – Le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, Président de la Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS), a rendu un hommage appuyé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son rôle important dans l’opérationnalisation de la Commission.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la 2ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CCRS, le Président nigérien a souligné que, depuis la COP 22, tenue en 2016 à Marrakech, “Sa Majesté le Roi a joué un rôle crucial dans l’opérationnalisation de ladite commission, en finançant l’ensemble des études qui ont permis la mise en place des dispositifs qui commencent à être fonctionnels depuis un certain temps, et particulièrement à partir de cette 2ème Conférence”.

“C’est l’occasion de Lui rendre un hommage appuyé pour ce rôle important,” a déclaré Mohamed Bazoum, expliquant que les questions climatiques sont cruciales, notamment pour la région du Sahel.

Le chef de l’Etat nigérien a également fait observer qu’il n’y a aucune région du monde qui est affectée tout autant que celle du Sahel par le changement climatique et ses effets catastrophiques sur la vie des communautés qui y vivent.

“Nous avons par conséquent un grand défis devant nous et nous le prendront en charge dans la coordination que nous aurons établie entre les différents Etats membres de la CCRS,” a-t-il assuré.

La 2eme conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel a clôturé ses travaux, vendredi soir au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba.

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a représente SM le Roi Mohammed VI à cette Conférence.