Conférence internationale à Amman sur la paix sociétale et l’unité de la Nation avec la participation du Maroc

jeudi, 5 avril, 2018 à 8:30

Amman – Les travaux de la 15è Conférence internationale du Forum mondial du juste-milieu se sont ouverts, mercredi à Amman, sous le thème “La paix sociétale et l’unité de la Nation” avec la participation de plusieurs oulémas, intellectuels et experts représentant 25 pays arabes et islamiques, dont le Maroc.