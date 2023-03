Conférence de l’ONU sur l’eau: Participation de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux

jeudi, 23 mars, 2023 à 10:17

Nations Unies (New York) – Le président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) et président du Conseil communal de Tanger, Mounir Lymouri, prend part à la Conférence des Nations Unies sur l’eau qui a entamé ses travaux mercredi à New York.