Conférence des ministres des AE du Forum sino-arabe: plusieurs documents finaux adoptés

jeudi, 30 mai, 2024 à 14:58

Pékin – La 10e Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe (FCSA) a adopté, jeudi dans la capitale chinoise, la Déclaration de Pékin, le plan d’exécution du FCSA pour 2024-2026 et une déclaration commune de la Chine et des États arabes sur la question palestinienne.

Au cours de la conférence, la Chine a également signé un certain nombre de documents de coopération bilatérale et multilatérale avec les pays participants et le Secrétariat général de la Ligue arabe.

La Déclaration de Pékin passe en revue le consensus important et les progrès dans la mise en œuvre des résultats issus du premier Sommet Chine-États arabes, tenu en 2022 en Arabie saoudite, et explique la voie pratique à suivre pour promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé sino-arabe.

Elle réaffirme que la Chine et les États arabes continueront de se soutenir dans les intérêts fondamentaux et d’approfondir leur coopération pragmatique, notamment en termes de dialogue entre les civilisations, de gouvernance mondiale, d’intelligence artificielle et de changement climatique.

Le plan d’exécution trace, pour sa part, la voie à suivre pour renforcer la construction d’un mécanisme de forum au cours des deux prochaines années, et promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale dans des domaines tels que la politique, l’économie et le commerce, l’investissement, les finances, les infrastructures, les ressources et l’environnement, les échanges culturels, l’aérospatial, l’éducation et la santé.

La déclaration commune exprime la profonde inquiétude de la Chine et des États arabes face à la prolongation du conflit à Gaza, qui a entraîné une crise humanitaire.

Elle souligne notamment la position ferme et le consensus important des deux parties pour promouvoir un cessez-le-feu à Gaza, garantir l’aide humanitaire, s’opposer au déplacement forcé du peuple palestinien et œuvrer sans relâche à une résolution rapide de la question palestinienne sur la base de la solution à deux États.

La 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-États arabes s’est tenue avec la participation du Maroc, représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette conférence, qui marque le 20e anniversaire de la création du Forum, représente une étape importante dans la coopération bilatérale, les deux parties étant déterminées à hisser leurs relations de coopération à des niveaux plus élevés.