Conférence “No money for terror” à Paris : adoption d’une série de mesures et décisions pour une approche intégrée en matière de lutte contre le terrorisme et son financement

jeudi, 26 avril, 2018 à 19:12

Paris – Les participants à la conférence “No money for terror” ont plaidé, jeudi à Paris, pour une approche intégrée en matière de lutte contre le terrorisme et son financement.

“Ensemble, nous nous engageons à renforcer notre contribution nationale et collective à la lutte contre le financement d’individus, de groupes, d’entreprises et d’entités terroristes associés à l’État islamique (Daech) et à Al-Qaïda, qui se fonde sur le cadre de notre engagement de longue date à lutter contre le financement de tous les groupes terroristes”, ont indiqué les participants dans une déclaration finale sanctionnant les travaux de deux jours, annonçant l’adoption de plusieurs mesures et décisions en vue de réaliser cet objectif.

A cet égard, les participants se sont engagés à poursuivre le renforcement de leurs cadres juridiques et opérationnels internes pour la collecte, l’analyse et le partage des informations par les autorités nationales et à lutter contre les transactions financières anonymes en améliorant la traçabilité et la transparence des flux financiers.

Ils ont aussi convenu d’accroître la traçabilité et la transparence des fonds destinés aux organisations à but non lucratif en garantissant de manière urgente la mise en œuvre effective des normes du GAFI (Groupe d’action financière) relatives aux organisations à but non lucratif, pour atténuer les risques de détournement à des fins de financement du terrorisme par des mesures ciblées et fondées sur les risques, en veillant à ne pas entraver ou dissuader les activités de la société civile.

La déclaration finale met aussi l’accent sur l’importance d’anticiper et prévenir le risque de détournement des nouveaux instruments financiers en reconnaissant que les technologies, produits et services financiers innovants peuvent offrir des occasions économiques substantielles mais qu’il est également possible d’en faire mauvais usage, en particulier pour le financement du terrorisme.

Elle insiste aussi sur la nécessité de travailler en collaboration avec le secteur privé, en particulier l’industrie du numérique, pour lutter contre le financement du terrorisme, réaffirmant l’utilité des mécanismes nationaux et internationaux de gel et de saisie des avoirs.

Les participants se sont par ailleurs engagés à renforcer l’efficacité de la coopération internationale en améliorant la qualité des informations partagées au niveau international entre les cellules de renseignement financier sur le financement du terrorisme, les combattants terroristes étrangers, ceux qui reviennent dans leur pays d’origine ou qui se réinstallent dans un pays tiers, les acteurs isolés et les activités des collecteurs de fonds destinés au terrorisme, dans toutes les juridictions.

Après avoir appelé à soutenir la légitimité, la visibilité et les ressources du GAFI, ils ont affirmé leur disposition à renforcer leur engagement collectif envers les États qui ne satisfont pas aux normes ou manquent de capacités, ainsi que de maintenir notre mobilisation commune contre le financement du terrorisme.

D’autre part, les participants ont décidé de se réunir à nouveau en 2019 en Australie pour faire le bilan des progrès accomplis.

A rappeler que le Maroc a pris part à cette conférence par une importance délégation conduite par le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid et composée du Président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier et des représentants de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, du Ministère de la Justice, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et de l’Ambassade du Royaume en France.

Cette conférence a été organisée conjointement par les Ministères français des Finances, de l’Europe et des Affaires Etrangères et la Cellule Française du renseignement financier (TRACFIN) au siège de l’Organisation de Coopération et de développement économiques (OCDE) et a réuni près de 500 experts et 80 ministres de 72 pays.

Tenue à l’initiative du président Emmanuel Macron sous le slogan “No money for terror”, cette conférence vise à faire l’état des lieux et à proposer des solutions concrètes en matière de lutte contre le financement du terrorisme.