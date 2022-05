Conférence à Paris sur le thème le Maroc comme hub régional entre l’Europe et l’Afrique

dimanche, 29 mai, 2022 à 20:50

Paris – Une conférence sous le thème “Le Maroc : Hub régional au centre de la relation Europe – Afrique” a été organisée, dimanche à Paris, dans le cadre de la 26ème édition du Forum Horizons Maroc (FHM), principal salon de recrutement des jeunes étudiants et professionnels marocains et étrangers intéressés par le Royaume.

Cette rencontre marquant la clôture de ce forum a connu la participation du politologue Abdelmalek Alaoui, CEO de “Guepard Group” et auteur de l’ouvrage “Le temps du Maroc”, de Rym Sahnoun, CEO d’Orange Business Services au Maroc et de Youssef Hansali, Head of capital markets d’Attijariwafa Bank Europe.