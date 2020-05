Le confinement exacerbe les inégalités entre hommes et femmes en Belgique

mardi, 19 mai, 2020 à 15:07

Bruxelles – Les mesures de confinement imposées pour freiner la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus auraient renforcé les inégalités entre hommes et femmes en Belgique, ressort-il des résultats d’une enquête réalisée par l’université bruxelloise VUB.

“Il semble que ce soient principalement les femmes qui essaient de jongler entre les sphères privée et professionnelle à la maison”, constate le sociologue Theun Pieter van Tienoven, membre du groupe de recherche qui a mené l’enquête.

Le groupe avait lancé cette étude il y a un mois et demi dans l’objectif d’observer de quelle manière la crise sanitaire affecte la vie quotidienne des Belges.

Les premiers résultats révèlent que le confinement est plus stressant pour les femmes que pour les hommes.

Concrètement, l’enquête montre que si, en moyenne, hommes et femmes disposent d’une heure de temps libre supplémentaire par jour, 6 heures au lieu de 5 heures, avec une heure de moins sur la route, les hommes ont en moyenne une heure de temps libre de plus par jour que les femmes qu’en 2013.

Cela s’explique par le fait que les femmes consacrent en moyenne une demi-heure de plus par jour aux travaux ménagers et à la garde des enfants, et en moyenne une demi-heure de plus par jour au sommeil qu’en 2013.

“Les premiers résultats montrent que pour l’instant, le stress lié au temps n’est pas aussi important que prévu”, commente le chercheur van Tienoven qui estime que “nous sommes moins pressés par le temps qu’avant la crise du coronavirus”.

L’expert relève néanmoins qu'”il reste stressant de gérer en un seul et même lieu le travail, le suivi de l’enseignement pour ses enfants, le ménage et les loisirs”.

“Bien que la répartition quotidienne du temps diffère peu entre les femmes et les hommes, il semble à première vue que ce soient principalement les femmes qui tentent de gérer aussi bien les sphères professionnelle et privée à la maison”, conclut le sociologue.