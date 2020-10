Confinement général en Angleterre à partir de jeudi

samedi, 31 octobre, 2020 à 21:57

Londres – Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a décrété, samedi, un nouveau confinement général en Angleterre à partir de jeudi, afin de faire face à la deuxième vague de coronavirus qui envahit le pays.

Ainsi, tous les commerces jugés non essentiels seront fermés au même titre que les restaurants, cafés et pubs, alors que les écoles, les crèches et les universités resteraient ouvertes à la différence du premier confinement décrété en mars, a annoncé le Premier ministre britannique lors d’une conférence de presse tenue à Downing Street aux côtés des conseillers scientifiques du gouvernement, Patrick Vallance et Chris Whitty.