Le confinement sanitaire prolongé jusqu’au 13 juin en Algérie

samedi, 30 mai, 2020 à 11:57

La présidente de la Fondation marocaine de la bonne gouvernance (Fomagov) et analyste en politique internationale et en communication politique et publique, Soraya Kettani, a accordé une interview à la MAP dans laquelle elle s’est exprimée sur la décision du gouvernement de recourir à une Loi de Finances rectificative.