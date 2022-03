Conflit russo-ukrainien: L’AG de l’ONU appelle à un règlement pacifique “immédiat”

mercredi, 2 mars, 2022 à 21:20

Nations Unies (New York) – L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, mercredi, une résolution qui demande le règlement pacifique “immédiat” du conflit entre la Russie et l’Ukraine, notamment à travers le dialogue politique, les négociations et la médiation.

Votée avec 141 pour, 5 voix contre et 35 abstentions lors d’une session extraordinaire d’urgence, la résolution exhorte les parties au conflit à respecter les accords de Minsk et à travailler de manière constructive dans les cadres internationaux pertinents en vue de leur pleine mise en œuvre.

L’AG de l’ONU a également réaffirmé son attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’unité et la l’intégrité territoriale de l’Ukraine “à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, s’étendant jusqu’à ses eaux territoriales”.

Elle a, par ailleurs, salué les efforts continus du Secrétaire général de l’ONU et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et d’autres organisations internationales et régionales pour soutenir la désescalade de la situation en Ukraine et encourager la poursuite du dialogue.

La résolution exige, en outre, que toutes les parties autorisent un passage sûr et sans entrave vers les destinations en dehors de l’Ukraine et de faciliter l’accès rapide à l’aide humanitaire pour les personnes dans le besoin en Ukraine, pour protéger les civils, y compris le personnel humanitaire et les personnes en situation vulnérable.

Elle a, dans ce cadre, appelé toutes les parties à respecter pleinement leurs obligations en vertu du droit international humanitaire pour épargner la population civile et les biens de caractère civil.

L’AG de l’ONU s’est déclarée également préoccupée par l’impact potentiel du conflit sur l’exacerbation de l’insécurité alimentaire dans le monde, l’Ukraine et la région étant l’une des plus importantes zones pour les exportations de céréales et de produits agricoles.