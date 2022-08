Le Maroc œuvre inlassablement pour le maintien de la paix en Afrique (diplomate)

Nations Unies (New York) – Conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc œuvre inlassablement pour le maintien, la consolidation et la pérennisation de la paix sur le continent africain, a affirmé, mardi à New York, le représentant permanent adjoint du Maroc auprès de l’ONU, Omar Kadiri.