Le Conseil européen réaffirme ”la grande valeur’’ que l’UE attache à son partenariat stratégique avec le Maroc et la nécessité de le préserver et renforcer

jeudi, 17 octobre, 2024 à 15:50

La Ligue des États arabes a organisé, jeudi au Caire, une cérémonie pour célébrer la “Journée du document arabe 2024”, en présence des délégations permanentes des États membres, dont le Maroc, de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), de responsables des archives et centres de documentation arabes et de documentalistes de la région.