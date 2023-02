Le Conseil Exécutif de l’UA avorte des manœuvres visant à imposer l’adoption d’un document non consensuel sur les partenariats

jeudi, 16 février, 2023 à 22:00

Le Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS) organise, en partenariat avec Africa Air Forum et avec le soutien de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la première édition de l’Aérospace African Forum, le premier rendez-vous continental et international de l’Aerospace.