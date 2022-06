Conseil de l’Europe: Réélection du Maroc à la vice-présidence du Comité exécutif du Centre Nord-Sud

vendredi, 17 juin, 2022 à 15:50

Strasbourg – Le Maroc a été réélu, à l’unanimité, pour un nouveau mandat de deux ans en tant que Vice-président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, lors des élections qui se sont déroulées à l’occasion de la 27ème réunion dudit Comité, tenue vendredi à Strasbourg.

L’élection du Maroc atteste de la confiance et du crédit, dont jouit la politique impulsée par SM le Roi Mohammed VI, en termes d’ouverture démocratique, de renforcement de la bonne gouvernance et de l’État de droit, et de promotion des droits de l’Homme tels qu’universellement reconnus, indique un communiqué du Consulat général du Royaume à Strasbourg.

Cette réélection témoigne, par ailleurs, de la coopération étroite et fructueuse qui caractérise, depuis plusieurs années, les relations entre le Maroc et plusieurs instances du Conseil de l’Europe, ajoute-t-on de même source.

Il s’agit également d’un “signe de reconnaissance de l’engagement probant du Royaume en faveur de la concrétisation des missions du Centre visant à faire de la région euro-méditerranéenne un espace de dialogue, de stabilité, de tolérance, de solidarité et de prospérité partagée”, note le communiqué.

Créé par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe en novembre 1989, le Centre Nord-Sud a pour mission de fournir un cadre à la coopération européenne et de servir d’interface entre l’Europe et le Sud pour sensibiliser davantage le public aux questions d’interdépendance mondiale et pour promouvoir les principes de solidarité, de démocratie et des droits de l’Homme.

Ses actions sont dédiées principalement à la promotion du dialogue interculturelle, à l’amélioration de l’éducation à la citoyenneté et au renforcement du rôle de la société civile, particulièrement les jeunes et les femmes.