Le Conseil de la Ligue arabe souligne le rôle du Comité d’Al-Qods présidé par SM le Roi dans la protection de la Mosquée Al-Aqsa

mardi, 4 juillet, 2023 à 17:41

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé, mardi à Rabat, que le Maroc et le Sultanat d’Oman partagent la même ambition de réaliser des objectifs plus globaux et un partenariat porteur à long terme et ce, en vue d’être en phase avec les changements que connaît le monde surtout dans le domaine du commerce, des investissements et des affaires dans le cadre de la mondialisation et blocs économiques.