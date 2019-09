Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine lève la suspension du Soudan de toutes les activités de l’Union

vendredi, 6 septembre, 2019 à 16:44

Addis-Abeba – Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’’Union africaine a décidé, vendredi à l’unanimité, la levée de la suspension du Soudan de toutes les activités de l’Union, à l’issue d’une réunion sur la situation dans ce pays, présidée par le Maroc.

Cette décision, en vertu de laquelle le Soudan recouvre sa place normale au sein de l’Union africaine et ses instances, a été prise lors d’une réunion à huis clos présidée par l’ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Président du CPS pour le mois de septembre, Mohamed Arrouchi.

Lors de cette réunion, le Conseil a examiné l’évolution de la situation au Soudan à la lumière du rapport que lui a présenté le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, qui a passé en revue tous les développements qu’a connus le Soudan et ses efforts de médiation jusqu’à la signature de l’accord politique et le décret constitutionnel.

Le rapport a également présenté les mesures de mise en œuvre qui ont été couronnées par un consensus national sur le Conseil de souveraineté, le gouvernement civil et la composition du parlement dans le cadre d’une période transitoire.

Le rapport a conclu que ces développements démontrent que les conditions émises par le Conseil de Paix et Sécurité ont été satisfaites pour lever la suspension.

Dans une déclaration à la MAP, le président du CPS a indiqué que le Conseil a félicité le peuple soudanais pour cette réalisation historique qui va réunir les conditions de stabilité, de Paix et d’action pour le développement économique et social de ce pays frère.

Le Conseil a également exprimé sa satisfaction et sa gratitude pour les efforts du Président de la Commission, de son Envoyé et son Représentant Spécial.

Le Conseil a en outre appelé les Etats africains et la Communauté internationale à soutenir et accompagner les efforts du Soudan durant la période transitoire en vue de permettre le renforcement des institutions politique et de gouvernance du pays et favoriser les conditions nécessaires pour le développement économique et social du pays.

«La présidence marocaine du Conseil de Paix et de sécurité de l’Union africaine a veillé, conformément à l’action du Royaume visant à fédérer, à assumer le rôle naturel qui est celui de la diplomatie marocaine pour faire prévaloir les principes d’équité et de justice dans le cadre la solidarité africaine, conformément à la Vision de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, de l’action africaine commune», a souligné M. Arrouchi.

Le Conseil de Paix et de Sécurité, rappelle-t-on, avait suspendu en juin dernier la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l’UA «jusqu’à la mise en place effective d’une autorité civile de transition, seul moyen de permettre au Soudan» de sortir de sa crise.