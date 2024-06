Conseil de sécurité: Élection de cinq nouveaux membres non-permanents

jeudi, 6 juin, 2024 à 18:01

Nations Unies (New York) – Cinq pays ont été élus membres non-permanents du Conseil de sécurité de l’ONU à la suite d’un vote de l’Assemblée générale qui a eu lieu jeudi à New York.

Il s’agit de la Somalie, la Grèce, le Danemark, le Pakistan et le Panama qui devront succéder à partir du 1er janvier 2025 au Mozambique, Malte, la Suisse, le Japon et l’Equateur dont le mandat arrive à terme fin décembre de cette année.

Les résultats du scrutin secret de 192 Etats membres de l’AG de l’ONU ont donné à la Somalie 179 voix, la Grèce 182, Le Danemark 184, le Pakistan 182 et le Panama 183.

Les cinq nouveaux membres avaient déjà siégé au Conseil. La Somalie y était pour un mandat, la Grèce pour deux, alors que le Danemark et le Pakistan s’y retrouvent la quatrième et septième fois respectivement. Le Panama en est à son cinquième mandat.

Ils rejoindront les cinq membres permanents du conseil disposant du droit de veto – les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France – ainsi que les cinq pays élus l’an dernier.

Le Conseil de sécurité est l’organe exécutif des Nations-Unies en charge des questions de paix et de sécurité. Il se compose de cinq membres permanents et de dix membres non permanents élus pour une période de deux ans par l’Assemblée générale. Celle-ci procède chaque année à l’élection de cinq nouveaux membres non permanents.