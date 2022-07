Coopération sud-sud avec l’Amérique latine : Le Royaume joint l’acte à la parole

vendredi, 29 juillet, 2022 à 15:05

– Par Hicham LAKHAL –

Buenos Aires – Grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a réussi à faire de la coopération Sud-Sud un pilier fondamental et stratégique de sa politique étrangère, le Royaume devenant un interlocuteur clé et un partenaire de confiance pour les gouvernements et les Parlements d’Amérique du Sud.

L’engagement dont a fait preuve le Maroc en adoptant une politique pragmatique de gagnant-gagnant dans le domaine de la coopération Sud-Sud avec les pays latino-américains lui a permis d’élargir ses partenariats dans la région à la faveur d’une approche solidaire et proactive.

Cela n’aurait pas pu être possible sans le renforcement de ses capacités dans les domaines du développement humain, de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, ainsi que de l’intégration économique et l’ouverture aux différents espaces régionaux du continent.

Les expériences accumulées par le Maroc dans nombre de secteurs stratégiques ont permis au Royaume de devenir un leader en Afrique, notamment en matière de développement durable, ce qui l’érige en trait d’union entre l’Afrique et le monde arabe d’une part et l’Amérique du Sud de l’autre.

Ce rôle efficace du Royaume dans la construction de ponts de coopération a été salué, récemment, par le Président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, qui a exprimé sa grande considération pour le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, soulignant la position géostratégique dont jouit le Maroc dans son environnement régional et continental.

Le président uruguayen a également exprimé la ferme volonté de son pays de surmonter tous les obstacles qui freinent le développement des relations historiques entre les deux pays, estimant que toutes les conditions sont réunies aujourd’hui pour promouvoir la coopération économique dans divers domaines et porter les échanges commerciaux à de meilleurs niveaux.

Par ailleurs, le Président du Parlement du Mercosur (Parlasur), Tomas Bittar Navarro a affirmé que son institution “apprécie hautement les efforts déployés par SM le Roi Mohammed VI pour parvenir à un plus grand rapprochement” entre l’Afrique et le monde arabe d’une part, et l’Amérique Latine de l’autre, dans le cadre de la coopération Sud-Sud que le Royaume érige en principe fondamental de sa politique étrangère.

M. Tomas Bittar a souligné que dans un monde mondialisé “aucun pays ne peut vivre sur une île isolée, et qu’il serait déraisonnable pour nous de rater l’occasion de réaliser cette intégration” avec l’Afrique et le Monde arabe.

Le même souhait a été exprimé par de nombreux responsables uruguayens afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales avec le Maroc et d’explorer les opportunités qui peuvent être exploitées pour un avenir meilleur pour les deux pays, notamment dans le domaine commercial.

Ainsi, des perspectives prometteuses s’ouvrent aux relations bilatérales entre Rabat et Montevideo, des liens qui, de l’avis de nombreux responsables, doivent être consolidés, selon une feuille de route concrète qui permettra aux deux pays d’avancer ensemble d’un pas confiant vers cet objectif.

Non loin de l’Uruguay, au Chili, les responsables de ce pays, au gouvernement comme au Parlement, soulignent la position distinguée du Maroc au Maghreb, dans le Monde arabe et en Afrique, ce qui en fait une priorité dans la politique étrangère chilienne.

Cette amitié entre le Chili et le Maroc a été renforcée par une série d’initiatives et de visites visant à renforcer les liens économiques et politiques et créer des mécanismes dédiés à servir la prospérité des deux pays.

Afin de renforcer le dynamisme de ces relations, il a été proposé, à l’initiative de la Chambre des Conseillers, d’organiser un forum économique parlementaire annuel entre le Chili et le Maroc, qui examinera les horizons des échanges commerciaux et d’investissements.

Le forum, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud, constituera une occasion de mettre en lumière les potentialités du Maroc dans divers domaines tels que les énergies renouvelables, l’eau et la politique agricole.

C’est ainsi que le Royaume, qui joue un rôle très important au sein de son environnement régional et continental, a réussi à devenir une locomotive du développement et de la coopération tridimensionnelle : Afrique, Monde Arabe et Amérique latine.