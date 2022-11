COP27: Le ministère de l’Aménagement du territoire national organise un Side Event sur le “bâtiment résilient, bas carbone”

mercredi, 16 novembre, 2022 à 18:45

Charm el-Cheikh – Un Side Event sous le thème “Vers un secteur du bâtiment résilient et bas carbone: regards croisés sur les solutions et initiatives de décarbonation du secteur et d’adaptation au changement climatique”, a été organisé, mercredi au pavillon marocain en marge de la COP 27 tenue à Charm el-Cheikh en Egypte, à l’initiative du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, en partenariat avec ONU-Habitat et l’Alliance Mondiale pour les bâtiments et la construction (Global ABC).