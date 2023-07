Corée du Sud : « Voyage au Sahara marocain », hommage à la richesse culturelle et au développement des provinces du sud

lundi, 17 juillet, 2023 à 10:58

.-Par Abdelghani AOUIFIA-.

Séoul – La richesse culturelle et l’essor économique et social des provinces marocaines du sud ont été célébrés, à l’occasion d’une grandiose rencontre organisée par l’ambassade du Maroc à Séoul avec la participation d’éminentes personnalités des mondes économique, académique, culturel, médiatique et diplomatique.

Au début de cette rencontre, les participants ont suivi un film documentaire, retraçant l’épopée de la glorieuse Marche Verte, qui a permis au Maroc de parachever son intégrité territoriale.

Bel exemple de mobilisation et de discipline qui continue toujours de susciter l’admiration de la communauté internationale, la Marche Verte, durant laquelle 350.000 Marocains, femmes et hommes, ont marché dans la paix pour sceller le retour définitif et sans équivoque des provinces du sud à la mère-patrie, ouvrant la voie à un autre combat tout aussi important : celui du développement de ces provinces chères dans le cadre d’un effort national qui englobe toutes les régions du Royaume.

A travers ce film, l’audience sud-coréenne a pu constater les avancées réalisées par le Maroc pour faire des provinces du Sud un véritable espace de prospérité et un pôle de développement et de coopération.

Les vastes projets de développement tous azimut, initiés sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sont présentés comme témoin éloquent du niveau de développement atteint par les provinces du sud, désormais espace dédié à la paix, à la stabilité et au développement.

Sung Jum-Hwa, président de l’association d’amitié maroco-coréenne a pertinemment résumé un tel essor quand il a invité ses compatriotes, lors de la rencontre, à découvrir davantage les provinces marocaines du sud, en particulier les opportunités d’affaires qui se sont renforcées dans cette région à la faveur des projets de développement lancés, notamment le Port Dakhla Atlantique, un mégaprojet qui se distingue dans la cadre du modèle de développement du Maroc.

« Nous sommes tous très impressionnés par le développement et les progrès remarquables réalisés par le Maroc dans divers secteurs stratégiques, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a joué un rôle de premier plan dans la transformation du Maroc en une nation africaine prospère et moderne et en un modèle de stabilité et de progrès », a dit M. Sung.

Revenant sur l’épopée de la Marche Verte, M. Sung a tenu à rappeler le message adressé à Feu Sa Majesté Hassan II par l’ancien Président sud-coréen, Park Chung Hee, exprimant ses félicitations pour le succès de la Marche Verte, une marche, a-t-il dit, qui a marqué la récupération du Sahara marocain sans verser une seule goutte de sang.

Abondant dans ce sens, l’ambassadeur du Maroc en Corée du Sud, Chafik Rachadi, tout en rappelant la portée historique de la Marche Verte, a souligné que les provinces du sud s’imposent aujourd’hui comme un espace de « résilience et de transformation ».

Aucun effort n’est épargné pour garantir le développement de ces provinces, dans le cadre d’une vision perspicace et d’une ambitieuse politique nationale mise en œuvre sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a dit l’ambassadeur, soulignant que cette politique novatrice dans son approche, ambitieuse dans ces objectifs et holistique dans sa réalisation, ne laisse rien au hasard.

La dimension culturelle, sociale et environnementale occupe une place centrale dans cette stratégie, a-t-il ajouté, soulignant que les provinces du sud sont à présent un vivier de projets d’envergure qui ont changé la face de la région.

Par ailleurs, la rencontre haute en couleur, a été l’occasion de découvrir la beauté des paysages pittoresques du Maroc et ses efforts de développement à travers la présentation d’un beau livre, illustré de photographies aussi captivantes que splendides qui offrent un voyage inédit y compris dans le grand sud du Royaume.

Réalisé par l’artiste sud-coréenne Lee Haeja, après un périple à travers le Royaume y compris les provinces du sud, le livre raconte, à travers plus de 200 photographies, l’histoire d’un pays fier de son histoire millénaire et confiant dans sa marche résolue vers davantage de progrès, de prospérité et de modernité.

Mme Lee relate son expérience marocaine avec passion. Une passion traduite par un beau livre, qui se veut, selon elle, un hymne à la beauté et à la diversité du Maroc.

« Partout où je suis allée, j’ai été émerveillée par la beauté et la splendeur d’un pays où j’ai passé des moments particulièrement inoubliables qui m’ont marqué à jamais », a dit l’artiste.

Pour elle, le vaste sud marocain, avec sa beauté et sa quiétude uniques et ses dunes dorées, demeure « un must-see ».

En somme, des vastes étendues du sud marocain, à Fez, avec son ancienne médina et ses ruelles aux senteurs inégalées en passant par Casablanca et sa légendaire Mosquée Hassan II et Marrakech et ses monuments qui racontent une histoire glorieuse, le Maroc est un pays aux charmes et aux mystères multiples qui sont la parfaite illustration d’une nation où l’histoire et l’avenir s’entremêlent pour offrir au monde un bel exemple d’harmonie.

Les intervenants sud-coréens, lors de la rencontre, ont applaudi les pas franchis par le Maroc sur la voie du développement, tout en soulignant que le Royaume s’impose, à la faveur de ses avancées, comme partenaire essentiel pour la Corée du Sud.

L’histoire commune des deux pays plaident, comme l’a souligné l’ambassadeur du Maroc à Séoul, en faveur d’un partenariat maroco-coréen mutuellement avantageux.