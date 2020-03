Coronavirus aux Canaries : Le tourisme en “quarantaine”

lundi, 9 mars, 2020 à 11:34

Par Omar EL MRABET.

Las Palmas – L’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19) se propage de plus en plus partout dans le monde et son impact sur l’industrie touristique s’évalue déjà à des millions d’euros. Les Iles Canaries, l’une des destinations les plus plébiscitées par les tours opérateurs en raison de ses nombreux attraits, ne font pas l’exception.

Déjà affecté sérieusement par la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook, l’archipel, qui a enregistré le premier cas de contamination au coronavirus en Espagne, subit de plein fouet les conséquences de l’expansion alarmante de l’épidémie.

Tour-opérateurs, hôteliers et responsables du gouvernement régional s’inquiètent déjà de la baisse soudaine du nombre des réservations et des annulations qui font concrétiser les scénarios les plus néfastes pour le tourisme, secteur vital dans le tissu économique des Iles Canaries qui reçoivent plus de 14 millions de visiteurs annuellement.

Il s’agit d’un constat alarmant pour les professionnels du secteur habitués à voir les réservations se multiplier durant les mois de février et mars pour les ponts de mai et l’été.

Enregistrant jusqu’à présent 21 cas confirmés de coronavirus, l’archipel canarien commence déjà à calculer le manque à gagner pour les opérateurs touristiques et à envisager des solutions alternatives pour “sauver” la saison touristique.

Les annulations des réservations oscillent entre 30 et 40%, le taux d’occupation des hôtels en baisse permanente et les ventes à court terme sont paralysées dans une communauté autonome où le secteur touristique représente 35% du PIB régional. De même, en dépit des offres et des promotions, les réservations des vols sont de moins en moins nombreuses. Il y a de quoi s’inquiéter.

Pour faire face à cette récession, le département du tourisme du gouvernement des îles Canaries s’est vu dans l’obligation d’agir de manière urgente pour réorganiser l’activité promotionnelle et donner la priorité aux campagnes visant à lancer un message de “normalité, de sécurité et de calme”.

A ce jour, la priorité du gouvernement est de renforcer l’image des îles Canaries en tant que destination “sûre”.

Tout en reconnaissant qu’il existe un “coup de frein aux réservations” des touristes provenant des destinations traditionnelles des Canaries, comme l’Allemagne et les pays scandinaves, et un nombre important d’annulations, la responsable du département du tourisme au gouvernement régional, Yaiza Castilla, a convoqué une réunion d’urgence du Conseil du tourisme, composé des gouvernements régionaux, insulaires et locaux, des professionnels du secteur hôtelier, des agences de voyage et des chambres de commerce.

L’objectif étant de mettre en place une action commune face aux répercussions de cette crise sanitaire sur le secteur et de se pencher dans les meilleurs délais sur le recentrage de l’activité promotionnelle de l’archipel après la prolifération du nouveau coronavirus.

De même, un groupe de travail, composé de responsables des ministères régionaux de la Santé, du Tourisme, de la Sécurité et de l’Éducation, sera mis en place dans les prochains jours pour évaluer l’impact économique du coronavirus sur les îles Canaries, notamment sur le secteur touristique.

Demandes d’annulations ou de reports, recul des ventes pour les prochains mois, des taux d’occupation hôtelière en baisse, des centaines de clients déjà coincés en quarantaine dans un hôtel à Tenerife…l’épidémie du nouveau coronavirus poursuit son expansion avec un impact certain sur le secteur touristique canarien qui craint une crise qui risque de s’installer pour au moins un année.