Coronavirus: Le bilan grimpe à 1.113 morts en Chine

mardi, 11 février, 2020 à 23:32

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville d’Oujda ont arrêté mardi un homme et une femme, âgés respectivement de 23 et 25 ans, aux multiples antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort.