Coronavirus : le Cameroun franchit la barre des 3000 cas confirmés

samedi, 16 mai, 2020 à 22:13

Yaoundé – Le bilan des testés positifs au coronavirus au Cameroun a atteint 3105 cas confirmés dont 1567 guérisons et 140 décès, selon le dernier bilan du ministère de la santé.

“151 personnes ont été testées positives, dont 4 dans le Sud-Ouest, 6 au Nord-Ouest, 28 dans le Littoral, 33 à l’Est, 80 au Centre”, a indiqué le directeur de la Promotion de la santé au ministère de la Santé Publique, Fanne Mahamat.

Et de poursuivre que de nouvelles guérisons ont été confirmées dans le pays, ce qui porte le nombre de rémission à 1567.

Au total, le Cameroun dénombre 3105 cas confirmés, 1567 guéris et 140 décès.

Le gouvernement camerounais avait procédé à un assouplissement des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le pays.

Il s’agit notamment de l’autorisation aux débits de boissons, restaurants, entre autres, de rester ouverts au-delà de 18h avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque et la distanciation sociale et de la levée de la mesure réduisant le nombre réglementaire de passagers dans tous les transports en commun par bus et taxis.