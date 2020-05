Coronavirus: Le Chili frôle les 50.000 cas pour 509 décès et 21.507 rémissions

mardi, 19 mai, 2020 à 18:51

Santiago – Le Chili a enregistré un total cumulé de 49.759 cas confirmés de contamination au Covid-19, dont 21.507 rémissions et 509 décès, a annoncé, mardi, le ministère de la Santé.

Selon un dernier bilan du ministère, les dernières 24 heures ont enregistré 3.520 nouveaux cas positifs de coronavirus, soit une augmentation de 54,5% par rapport à la veille, 1.342 nouvelles rémissions et 31 nouveaux décès.

Un précédent bilan faisait état la veille de 46.059 cas confirmés, 478 décès et 20.161 rémissions.

Ainsi, la Région métropolitaine de Santiago compte 37.591 cas, suivie notamment par L’Araucanie (1.666), Antofagasta (1.648), Valparaiso (1.639), Biobío (1.172), Tarapaca (1.109), Ñuble (988) et Magallanes (972), a précisé le ministère.

“Les chiffres sont aujourd’hui très inquiétants. D’une moyenne de 2.500 nouvelles infections par jour, nous sommes passés hier à 3.520”, a indiqué le ministre de la Santé, Jaime Mañalich.

Les décès quotidiens ont également connu un nouveau record et atteint 31, la plupart dans la capitale.

“Nous sommes dans un moment très complexe, très difficile, avec beaucoup d’inquiétude citoyenne”, a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse.

Le Chili, qui a détecté le premier cas de COVID-19 le 3 mars, a opté dès le départ pour des quarantaines “sélectives et stratégiques”, avec des restrictions qui sont imposées et levées dans chaque commune ou ville en fonction de nouvelles infections.

Au cours des dernières 24 heures, le nombre de patients connectés à la ventilation mécanique a également augmenté, passant de 670 à 728, dont 134 dans un état “critique”, et l’occupation des hôpitaux de la capitale a atteint 93%.

Depuis vendredi, le “Grand Santiago”, composé de 32 communes, a été placé en quarantaine. Cette mesure touche environ 8 millions de personnes et avait été demandée par différents maires et organisations médicales. De même, toutes les personnes âgées de plus de 75 ans sont dans l’obligation de rester confinées dans leurs domiciles.

Dimanche soir, le président chilien, Sebastián Piñera, a annoncé la mise en oeuvre de nouvelles mesures en faveur des classes sociales les plus “vulnérables et nécessiteuses” dans le sillage de la crise sanitaire causée par la pandémie du COVID-19.

Parmi ces mesures, le gouvernement s’engage à la remise de 2,5 millions de paniers alimentaires aux familles les plus pauvres du pays, la création d’un fonds de garantie de l’État et d’un réseau d’institutions financières non bancaires pour permettre aux micro et très petites entreprises d’accéder à des crédits.

Le Chili a également fermé ses frontières et mis en place un couvre-feu nocturne dans l’ensemble du pays, de 22H00 à 5H00 du matin.