Coronavirus en Russie : le nombre de rétablissements dépasse celui des infections pour le deuxième jour consécutif

mercredi, 3 juin, 2020 à 10:32

Moscou – Le nombre de rétablissements quotidiens du coronavirus a atteint 8972 cas, dépassant pour le deuxième jour consécutif le nombre de nouvelles infections, qui s’élève à 8536 cas, a indiqué mercredi le Centre opérationnel pour la prévention et le contrôle des nouvelles infections au coronavirus.

« Lors des dernières 24 heures, le nombre de contaminations recensées a été de 8536 cas, portant le total des infections à 432.277 dans les 85 régions du pays, avec une croissance quotidienne record des nouveaux cas à 2%, alors que le nombre de rétablissements a dépassé celui des contaminations pour le deuxième jour consécutif» a précisé le Centre dans un communiqué, ajoutant que le nombre total de guérisons enregistrées en Russie s’élève à 195.957.

Le nombre de décès recensés lors de la dernière journée a atteint 178, portant le total de décès dus au coronavirus à 5215, souligne la même source.

Le nombre de contaminations le plus élevé en Russie est enregistré à Moscou, avec 187.216 cas, après l’enregistrement de 1842 nouveaux cas et le rétablissement de 91.654 personnes, suivie par la région de Moscou avec 41.191 cas, après le recensement de 736 nouveaux cas et 9311 rétablis.

La ville de Saint-Pétersbourg se trouve en troisième position avec 17.069 cas, après l’enregistrement de 380 nouvelles infections et le rétablissement de 6331 patients, souligne la même source.

Plus de 303.000 personnes restent sous surveillance médicale en Russie en raison d’une suspicion d’infection, tandis que plus de 11,4 millions de tests de dépistage du coronavirus ont été effectués dans le pays, a rappelé le Centre.

Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a indiqué mercredi que la Russie pourrait concevoir le premier lot de vaccins pour lutter contre le coronavirus à l’automne prochain, soulignant la nécessité d’adopter des mesures de précaution strictes avant le développement du vaccin anti covid-19.

« A Moscou et dans l’ensemble de la Russie, environ trois vaccins sont en cours de développement, ce qui est très prometteur. Après les essais précliniques et cliniques, j’espère que nous recevrons les premiers lots du vaccin à l’automne prochain. Mais jusque-là, il est encore nécessaire de prévoir un régime spécial destiné à préserver la santé des citoyens », a souligné le maire de la capitale russe.