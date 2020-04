Coronavirus: Google envisage de publier des statistiques sur le déplacement de ses utilisateurs

vendredi, 3 avril, 2020 à 10:05

San Francisco – En vue d’aider les pouvoirs publics à évaluer l’efficacité des mesures de distanciation sociale, le géant américain Google compte à partir de ce vendredi publier des statistiques issues des données de localisation de ses utilisateurs dans les quatre coins du monde.

Ces statistiques donneront les “tendances générales des mouvements de personnes au fil du temps et par zone géographique, dans différentes catégories d’endroits tels que les lieux de loisirs, les commerces d’alimentation, les pharmacies, les parcs, les stations de transport en commun, les lieux de travail et de résidence”, selon un blog de Google.

“Nous afficherons les tendances sur plusieurs semaines” sous forme d'”une augmentation ou diminution du pourcentage des visites”, et non d’un nombre absolu, précise l’article de la directrice des produits géographiques de Google, Jen Fitzpatrick et la médecin en chef de Google Health, Karen DeSalvo.

Téléchargeables sur un site dédié pour plus de 131 pays, ces rapports donneront à voir les informations les plus récentes dateront “de 48 à 72 heures”.

“Nous espérons que ces rapports aideront (les responsables de la santé publique) à prendre des décisions sur la façon de gérer la pandémie de Covid-19. Par exemple, ces informations pourraient aider les responsables à comprendre les changements de tendances dans les déplacements essentiels, ce qui pourrait les amener à faire de nouvelles recommandations concernant les horaires d’ouverture ou les offres de services de livraison”, relève Google.

“Pour protéger la vie privée des personnes, aucune information personnellement identifiable, comme l’emplacement, les contacts ou les mouvements d’une personne, n’est mise à disposition”, explique Google.

Jeudi, google avait annoncé l’allocation de 6,5 millions de dollars à des organisations de vérification des faits (fact-checking) dans le monde, alors que les fausses rumeurs et conseils dangereux sur le Covid-19 continuent de se propager sur internet.

Google a aussi prévu de faciliter l’accès à des experts et à des bases de données pour les ONG et journalistes.