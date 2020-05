Coronavirus: Les hospitalisations sous la barre des 1.000 en Belgique

vendredi, 29 mai, 2020 à 11:16

“Les années quarante furent calamiteuses à tous les niveaux. À la grande pénurie, s’ajoutait une crise sanitaire aggravée par le manque de médicaments et de produits d’hygiène. Des épidémies mortelles se propagèrent très vite, faisant des centaines de milliers de victimes, notamment dans les campagnes, où les zones les plus touchées avaient été mises en quarantaine. Dans les villes, la situation n’était pas moins alarmante et les mesures prises par les autorités ne pouvaient empêcher longtemps la contamination”.