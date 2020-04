Coronavirus: Les principales mesures prises dans le monde pour lutter contre la propagation du virus

mercredi, 22 avril, 2020 à 14:19

Rabat – Voici l’actualité des principales mesures prises, dans le monde, pour lutter contre la propagation du Covid-19:

Maroc :

– Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Contributions supplémentaires au Fonds spécial Covid-19.

– Le CICR et la DGAPR se mobilisent contre la propagation de Covid-19 dans les établissements pénitentiaires.

– Une société marocaine se reconvertit dans les masques réutilisables.

– Une équipe de l’OCP à Youssoufia développe un protecteur facial.

– Les responsables et personnel de l’ADA contribuent au Fonds spécial Covid19.

– Lutte contre Covid-19: signature d’un accord entre la Commission nationale pour l’éducation, les sciences et la culture et l’ICESCO.

– L’AMIC se mobilise pour les TPME.

– Les députés adoptent un projet de loi édictant des mesures exceptionnelles au profit des employeurs impactés par le Covid-19.

– Atlantic Free Zone de Kénitra: Opération de contrôle des mesures sanitaires adoptées pour endiguer le coronavirus.

– La DGSN lance une application mobile pour le contrôle et le suivi des mouvements des citoyens.

– L’Agence Maroc PME met en place un bureau d’ordre digital dédié aux TPME.

– Non-Ramedistes: Les aides financières servies à partir de jeudi.

– La Fédération royale marocaine de motocyclisme apporte sa contribution au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de Coronavirus.

– Les agences bancaires de Fqih Ben Salah se mobilisent pour servir les aides financières aux bénéficiaires issus du monde rural.

– 145 espaces pour la prise en charge des personnes en situation de rue.

– Commune d’Aoufous : des établissements financiers au service des bénéficiaires des aides du Fonds de gestion du Covid-19.

– Le Conseil provincial d’Aousserd octroie des aides alimentaires aux familles nécessiteuses de Bir Gandouz.

– Les établissements financiers à pied d’œuvre à Guelmim pour la distribution des aides du Fonds du Covid-19.

– Tiznit: Distribution de denrées alimentaires au profit de 2000 familles.

– Élaboration d’un guide méthodologique de travail à distance.

– La BNRM met une copie des livres et articles de revues à la disposition des étudiants chercheurs.

– Mobilisation pour le bon déroulement de l’activité agricole dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

France :

– La France apporte une contribution de plus de 15 millions d’euros au Programme alimentaire mondial.

– Environ 40 milliards d’euros de prêts garantis par l’Etat accordés aux entreprises.

– Paris proposera un plan à 1.000 milliards d’euros pour relancer l’économie européenne.

Grande Bretagne :

– Le Parlement britannique reprend en télétravail.

– West Ham United et Crystal Palace reportent leur tournée de pré-saison en Australie.

Rwanda :

– Fabrication d’un respirateur 100% rwandais.

Finlande :

– Annulation de l’un des festivals les plus populaires.

Danemark :

– Une nouvelle agence prévoit 20 mille tests par jour.

Brésil :

– La fédération brésilienne prévoit un mois de plus sans compétitions.

Italie :

– L’UE autorise un régime d’aide aux PME agricoles italiennes.

UE :

– Les députés européens plaident pour un plan de relance du secteur touristique.

– Les eurodéputés réclament des mesures de soutien aux secteurs des médias et de la culture.

– L’UE adopte une législation modifiant les règles relatives à l’utilisation de ses fonds structurels.

ONU:

– Adoption d’une résolution pour un accès mondial aux médicaments et vaccins face au Covid-19.

Espagne :

– Le gouvernement espagnol adopte la prolongation de l’état d’alerte jusqu’au 9 mai.

Allemagne :

Le marathon de Berlin reporté sine die.

Afrique du Sud :

– Le président sud-africain ordonne le déploiement de troupes supplémentaires.

– Ramaphosa annonce un plan d’urgence économique et sociale.

Pays-Bas:

– Réouverture partielle des écoles primaires à partir du 11 mai.

Côte d’Ivoire :

– 200 millions de masques bientôt disponibles.

Bénin :

– Extension de la capacité de diagnostic jusqu’à 16.000 tests par jour.

Tunisie :

– Reprise en Tunisie du championnat de Basket dames à partir du 20 juin à huis clos.

Etats-Unis :

– Trump va suspendre l’immigration pour 60 jours, citant le Covid-19 et la protection des emplois US.

– Le Sénat américain approuve un plan d’aide de 484 milliards de dollars.

– Le Pentagone investit 133 millions de dollars dans la production de masques N95.

Canada :

– Suspension des vols d’Air Canada vers les États-Unis.

Mexique :

– Le gouvernement durcit les règles du confinement.

– Le Sénat approuve une loi d’amnistie pour éviter la contagion dans les prisons.

Bolivie :

– La présidente bolivienne annonce un fonds de solidarité pour aider les plus démunies.

Salvador :

– L’ONU appelle les autorités à enquêter sur d’éventuels abus pour contrôler la pandémie

Inde :

– L’ICMR appelle à cesser d’utiliser des kits défectueux de dépistage rapide.

Singapour:

– Le confinement prolongé d’un mois jusqu’au début juin

Thaïlande :

– Des masques pour sourds-muets et malentendants en Thaïlande.

Kenya :

– M. Kenyatta pour le rapatriement des ressortissants kényans à leurs propres frais.

Suisse :

– La Suisse pour un déconfinement européen coordonné.

Australie :

– Rugby à XIII australien: reprise du championnat le 28 mai.