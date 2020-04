Coronavirus: Les principales mesures prises dans le monde pour lutter contre la propagation du virus

vendredi, 24 avril, 2020 à 15:43

Le Centre Régional d’Investissement (CRI), la Wilaya de la région de Marrakech-Safi et l’Université Cadi Ayyad (UCA) envisagent de lancer, début mai prochain, à l’intention des chercheurs de l’établissement universitaire, une étude post Covid-19 pour la préservation et la relance de l’économie et de l’investissement dans cette région.