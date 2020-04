Coronavirus : Les principales mesures prises dans le monde pour lutter contre la propagation du virus

dimanche, 26 avril, 2020 à 14:29

Rabat – Voici l’actualité des principales mesures prises dans le monde pour lutter contre la propagation du Covid-19 :

Maroc

Déploiement des unités mobiles pour les aides financières dans la commune rurale de Ait Ouribel à Khémisset, la commune rurale de Smâala à la province de Khouribga, huit communes rurales de la province de Khénifra, les communes de Bir Taleb et de Safsaf relevant de la province de Sidi Kacem, la commune rurale de Mibladen (province de Midelt) et les collectivités territoriales de S’biâate et d’Al Khawalka dans la province de Youssoufia .

Les principaux quartiers et artères de la ville de Benguérir (province de Rehamna) se sont embellis d’un ensemble de dessins en vue de sensibiliser aux moyens de prévention de la pandémie du nouveau coronavirus.

Settat: L’INDH consacre 3,3 MDH pour aider 14.000 familles.

La DGAPR décide d’interdire provisoirement le transfert des détenus vers les tribunaux et des prisonniers vers les hôpitaux.

Lancement d’une plateforme électronique dédiée aux personnes en situation de handicap.

La Chambre d’Artisanat de la région de Souss-Massa met en place un bureau d’ordre digital permettant aux prestataires de services et aux partenaires d’adresser leurs courriers et requêtes par voie électronique.

Kenya

Le président kényan Uhuru Kenyatta proroge de 21 jours le couvre-feu nocturne.

Cap-Vert

Le port du masque désormais obligatoire dans des espaces intérieurs fermés.

Bénin

Le gouvernement béninois envisage l’ouverture dans les douze départements du pays de laboratoires au service du dépistage du nouveau coronavirus.

Gabon

Prorogation de l’état d’urgence pour 15 jours.

Espagne

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, annonce un nouvel assouplissement du confinement début mai.

Mexique

Plusieurs cargaisons d’une centaine de tonnes de matériel médical sont arrivées à Mexico en provenance de Chine, afin d’aider le pays à répondre à la propagation de la pandémie de COVID-19.

Chine

Interdiction des comportements “non civilisés” à Pékin afin d’améliorer l’hygiène dans les lieux publics (Éternuer ou tousser sans se couvrir le nez ou la bouche, ne pas porter de masque en public en cas de maladie).

France

Le Conseil scientifique Covid-19 recommande le port obligatoire du masque dans les lycées et les collèges à partir du 11 mai.

ONU

Mise en place d’un Centre de connaissances de l’ONU sur le COVID-19 en Afrique (CEA-ONU)

Italie

Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, promet la réouverture des écoles en septembre seulement pour ne pas mettre “en jeu la santé des enfants”.