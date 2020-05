Coronavirus: Les principales mesures prises dans le monde pour lutter contre la propagation du virus

samedi, 9 mai, 2020 à 14:52

Rabat – Voici l’actualité des principales mesures prises, dans le monde, pour lutter contre la propagation du Covid-19:

Maroc

Bank Of Africa encourage l’utilisation des cartes sans contact en offrant 10000 cartes Opale

Présentation du prototype d’un respirateur intelligent artificiel 100% marocain à Casablanca par la Fondation de Recherche de développement et d’innovation en sciences et ingénierie (FRSDISI)

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA) émet des recommandations relatives à l’exposition et à la consommation médiatique du jeune public durant la période de confinement

Adoption de la sélection via la plateforme Tawjih pour l’accès à des écoles nationales

Dématérialisation de la procédure de qualification et de classification des entreprises BTP

Le Comité de Veille Economique tient sa 7ème réunion :

L’État et le secteur bancaire prendront en charge l’intégralité des intérêts intercalaires générés par le report des échéances de crédit

Virement des indemnités des salariés du secteur formel des entreprises en difficulté au cours de la semaine prochaine

Poursuite des versements des aides financières au profit des ménages opérant dans le secteur informel

Damane Oxygène sera revu et assoupli, avec une amélioration des conditions d’accès au financement pour le redémarrage, en faveur des Très Petites Entreprises (TPE), des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Il sera prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 et aucune sûreté ne sera désormais exigée.

Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions de dirhams seront intégrées dans un dispositif approprié pour le financement de la relance

Création d’un fonds de garantie spécifique permettant aux EEP impactés par le COVID-19 de lever de nouvelles ressources financières

Le CVE a pris acte du lancement réussi du processus d’élaboration des plans de relance sectoriels par les départements concernés et la CGEM et ce, conformément à la démarche entérinée lors du dernier CVE

Diffusion de cours d’orientation scolaire, professionnelle et universitaire à partir du 9 mai sur la chaîne Laâyoune

Mise en place à Essaouira d’une plateforme électronique dédiée à la prise en charge des femmes et enfants victimes de violence

Union européenne

La Commission européenne appelle à prolonger jusqu’au 15 juin la restriction des voyages “non essentiels” vers l’UE

Accord à l’Eurogroupe sur les modalités de soutien au titre du Mécanisme européen de stabilité

Mauritanie

Un plan multi-sectoriel pour lutter contre le coronavirus avec plus de 63 millions de dollars

Burkina Faso

Lancement de l’enseignement à distance

Canada

Ottawa prolonge son programme de subvention salariale en pleine crise économique

Pays de Galles

Prolongation du confinement de 3 semaines avec de légers assouplissements

France

L’Assemblée nationale donne un premier feu vert à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire

Brésil

L’État brésilien de Sao Paulo reporte le déconfinement jusqu’au 31 mai