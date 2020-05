Coronavirus : Les principales mesures prises dans le monde pour lutter contre la propagation du virus

samedi, 30 mai, 2020 à 16:02

Rabat – Voici l’actualité des principales mesures prises, dans le monde, pour lutter contre la propagation du Covid-19 :

Maroc

-Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique contribue à hauteur de 3 millions d’euros, à l’initiative mondiale “Coronavirus Global Response”.

-Distribution de plus de 37.622 paniers de denrées alimentaires à des ménages démunis dans la province de Taounate, en vue d’alléger les effets socio-économiques engendrés par la crise sanitaire du nouveau coronavirus (Covid-19).

-Des versements de l’Union Européenne de plus de 1,7 milliard de dirhams sont intervenus, au 26 mai, en appui à la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Maroc.

-Une batterie de mesures préventives sont prises au niveau de la Cour d’appel de Marrakech et des tribunaux de première instance relevant de son ressort (à Marrakech, à El Kelâa des Sraghna, à Imintanoute et à Benguérir) pour la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

-Le président de la cour de cassation, président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), Mostafa Farès, plaide pour l’adhésion de tout un chacun au chantier du tribunal numérique au regard des avantages qu’il offre en termes de célérité des prestations et de sécurité sanitaire.

-Des professeurs de droit international issus d’Universités en Belgique et en France et de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech procèdent à la création d’un centre international des études juridiques et politiques sur le coronavirus, avec pour objectif de mener une recherche scientifique exhaustive sur l’impact de la crise sanitaire induite par cette pandémie dans ses aspects politique et juridique.

-La chambre de commerce et d’industrie marocaine en Côte d’Ivoire (CCIM-CI) remet à Abidjan des packs de denrées alimentaires à 2.000 familles ivoiriennes pour les soutenir en ces temps peu favorables du coronavirus.

-Remise par le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), de kits de prévention sanitaire aux pensionnaires des centres de protection de l’enfance ainsi qu’aux femmes leaders des clubs féministes, dans le cadre de la septième phase de l’opération “Salama”.

-Des tests de dépistage du coronavirus sont effectués actuellement au profit des professionnels de plusieurs secteurs économiques dans la région Guelmim-Oued Noun.

-Le ministère de l’agriculture, de la pêche Maritime, du développement rural et des eaux et forêts met en place un ensemble d’outils de gouvernance et de sensibilisation afin de fournir des procédures et un cadre adapté aux exigences dictées par le contexte de la crise sanitaire.

Pologne

-Réouverture partielle des stades aux supporteurs dès le 19 juin.

Danemark

-Le Danemark rouvre à partir du 15 juin ses frontières aux touristes allemands, islandais et norvégiens.

Paris

-Transavia, compagnie aérienne à bas prix du groupe Air France-KLM, annonce une reprise progressive de ses liaisons au départ de l’Hexagone à partir du 15 juin, avec un programme de vols restreint et “adapté aux conditions sanitaires actuelles” dictées par l’épidémie du nouveau coronavirus.

Suède

-Reprise le 14 juin des sports professionnels, mais sans spectateurs.

Ghana

-Gel des frais d’atterrissage pour tous les vols utilisant les aéroports du pays, dans l’objectif d’atténuer les répercussions économiques du Coronavirus sur les compagnies aériennes et autres parties prenantes du secteur.

Suisse

-Reprise du championnat de football fixée le 19 juin.

Union Européenne

-Un nouvel instrument de soutien à la solvabilité pour aider les entreprises face à la crise du coronavirus. Cet instrument, qui reposera sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), “protégera le marché unique et renforcera la cohésion dans l’ensemble de l’Union européenne, en donnant la priorité aux entreprises des secteurs et des Etats membres les plus touchés économiquement par la pandémie ainsi que des Etats membres où le soutien public à la solvabilité est plus limité”.

Japon

-Reprise du championnat du Japon de football le 4 juillet à huis clos, après quatre mois de suspension en raison de la pandémie de coronavirus.

Colombie

-Prolongation jusqu’au 1er juillet du confinement obligatoire pour enrayer le coronavirus, tout en adoptant de nouvelles exceptions visant à relancer l’économie.

Norvège

-La Norvège propose d’investir 3,6 milliards de couronnes norvégiennes (369 millions de dollars) pour rendre son économie plus verte à mesure qu’elle se remet progressivement des restrictions du coronavirus.

Belgique

-Les tests sérologiques, qui détectent la présence d’anticorps au coronavirus et informent dès lors sur une infection antérieure, disponibles pour tous les Belges.

Canada

-Interdiction de toutes les escales des navires de croisière transportant plus de 100 personnes dans les eaux canadiennes, jusqu’au 31 octobre.

Tunisie

-Réouverture prochainement des frontières tunisiennes pour accueillir les touristes européens, algériens et autres.

Sénégal

-Prolongation de l’état d’urgence de trente jours.

Banque Africaine de Développement

-La Banque africaine de développement (BAD) approuve un “projet d’urgence en faveur des pays à faible revenu” membres de la CEDEAO pour le renforcement des systèmes de santé de la Gambie, du Mali et du Niger, en réponse à la pandémie de COVID-19.

Pakistan

-Reprise des vols sortant vers les destinations internationales à partir du début de la semaine prochaine.

FMI

-Le Fonds monétaire international (FMI) approuve une Ligne de Crédit Flexible (LCF) pour le Chili d’une valeur de 23,93 milliards de dollars sur deux ans pour faire face aux éventuelles complications économiques découlant de la crise sanitaire causée par le nouveau coronavirus.

Algérie

-Le confinement sanitaire prolongé jusqu’au 13 juin sur l’ensemble du territoire national, à l’exception de quatre wilayas où le confinement sera totalement levé.

Indonésie

-Les autorités indonésiennes entament un nouveau dispositif de sanctions contre les contrevenants aux règles de distanciation sociale ou de port du masque qui sont désormais dénoncés, images à l’appui, sur les réseaux sociaux.

Vietnam

-Le Vietnam maintient la fermeture de ses frontières aux touristes étrangers dans un contexte de plus en plus compliqué de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Kenya

-Les établissements scolaires du Kenya ne rouvriront pas le 4 juin comme prévu et resteront fermés jusqu’à ce que la situation de la pandémie de Covid-19 soit maitrisée dans le pays.

France

-Le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) réitère ses recommandations pour une reprise de la prière du vendredi après le 22 juin, le temps de mesurer l’impact de la deuxième étape de déconfinement qui débutera le 2 juin.

Afrique du Sud

-Reprise limitée du transport aérien intérieur à partir du 1er juin, mais de manière très limitée, selon les nouvelles réglementations publiées par le ministère sud-africain du transport.

Grèce

-Un projet d’amendement soumis au Parlement basé sur trois initiatives visant la promotion du tourisme intérieur.