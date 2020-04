Coronavirus: Les principales mesures prises dans le monde pour lutter contre la propagation du virus

dimanche, 5 avril, 2020 à 14:13

Rabat – Voici l’actualité des principales mesures prises, dans le monde, pour lutter contre la propagation du Covid-19:

Maroc

– SM le Roi Mohammed VI accorde sa grâce royale au profit de 5.654 détenus, et ordonne de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des détenus au sein des établissements pénitentiaires, particulièrement contre la propagation de l’épidémie du coronavirus.

– La société marocaine d’endocrinologie, diabétologie et nutrition, chargée de la formation médicale continue, de la recherche scientifique et du soutien social, contribue d’un montant de 25.000 DH au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

– La fondation des œuvres sociales de l’instance nationale de la probité de la prévention et de la lutte contre la corruption, contribue d’un montant de 40.000 DH, au Fonds spécial Covid-19.

– Le président du Conseil de la préfecture d’Oujda-Angad a fait don de ses indemnités pour le restant de son mandat, soit une année et demie, au profit du Fonds spécial Covid-19.

– Le président du conseil communal de Bni Ounjel Tafraout dans la province de Taounate, ses vices-présidents, le secrétaire général et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs adjoints ont fait don d’un mois de leurs indemnités au profit du Fonds spécial Covid-19.

– Le Conseil de la préfecture d’Oujda-Angad prend plusieurs mesures et mobilise des fonds pour contribuer aux efforts de lutte contre le Covid-19.

– L’Agence urbaine de Larache-Ouezzane met en place une panoplie de mesures pour endiguer la propagation du coronavirus, afin de garantir la continuité de la qualité de ses services, via des outils prenant en compte les contraintes circonstancielles actuelles, tout en instaurant un comité chargé de vigilance et de suivi pour convoyer la mise en œuvre de ces mesures et les évaluer quotidiennement.

– La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) offre aux usagers un accès gratuit à ses bouquets électroniques durant le confinement.

– Inauguration à l’hôpital relevant de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) de Casablanca d’une unité (sous forme d’un chapiteau contenant 42 lits d’hospitalisation classique) de prise en charge de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

– Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger (MRE) décide de couvrir les charges d’inhumation des dépouilles des défunts marocains en situation précaire et ne possédant pas d’assurance, ainsi que leur enterrement dans les carrés musulmans des cimetières des pays de résidence, et ce en raison des répercussions des mesures entreprises par différents pays pour endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19 à l’échelle nationale et internationale, et face à l’incapacité de rapatrier les dépouilles des Marocains décédés à l’étranger pour être inhumés au Maroc.

– Le Groupe Allali, acteur dans le secteur de l’immobilier, contribue à hauteur de 1,5 MDH au Fonds spécial Covid-19.

– Distribution de 10.000 paniers alimentaires, destinés à soutenir les familles nécessiteuses à Khénifra.

– Installation à Safi, de dizaines de passages de désinfection dans les différents quartiers de la ville.

– L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir contribue au développement et à la conception d’un respirateur artificiel 100% marocain, et d’un appareil de mesure de la température.

– L’ensemble des parties prenantes de la province d’Al Hoceima sont mobilisées et engagées dans les efforts de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

– La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCAM) se dote d’une Cellule d’écoute et de soutien psychologique et éducatif à distance.

Ghana

-Ghana prolonge de deux semaines la fermeture de ses frontières.

Espagne

-Prolongation de l’état d’alerte dans le pays de quinze jours supplémentaires, soit jusqu’au 25 avril inclus, afin de freiner la propagation de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).

Togo

-Le Fonds Monétaire International (FMI) appuie le Togo à hauteur de 131,3 millions de dollars dans sa lutte contre le Coronavirus. (Il s’agit d’un prêt concessionnel à taux zéro, remboursable sur 30 ans)

Mauritanie

– Don de plus de 5 millions de dollars de la Banque Mondiale (BM) à la Mauritanie pour endiguer le coronavirus .

UE

– L’Union européenne autorise deux régimes d’aides d’Etat portugais visant à soutenir l’économie dans le contexte de la pandémie du coronavirus.

Ukraine

-L’Ukraine envoie de 20 médecins et infirmières en Italie pour aider ce pays très lourdement touché par la pandémie du coronavirus.

Grèce

– La Grèce prolonge les mesures de confinement jusqu’au 27 avril.

Sénégal

-L’état d’urgence prorogé de 30 jours.

Vietnam

– Le premier conglomérat privé du pays, Vingroup, mobilise ses usines pour fabriquer des respirateurs pour soutenir les efforts du gouvernement à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Algérie

– Le confinement partiel élargi à tout le pays .

Tunisie

– La Banque Mondiale (BM) accorde une enveloppe de 13 millions d’euros à la Tunisie pour faire face au nouveau coronavirus.

Jordanie

– Drones et caméras de surveillance pour assurer le respect du couvre-feu imposé dans tout le pays, afin de limiter la propagation du nouveau Coronavirus.

Kenya

– Le Danemark accorde une aide de 3,2 millions de dollars au fonds d’aide d’urgence du Kenya, mis en place pour lutter contre le Covid-19.