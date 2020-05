Coronavirus: Nouveau record de décès en Russie avec 8572 nouvelles infections et 159.257 guérisons

vendredi, 29 mai, 2020 à 10:10

Moscou – Le nombre de décès quotidiens dus à la pandémie de coronavirus en Russie a atteint un nouveau record avec 232 décès, tandis que 8.572 nouvelles contaminations ont été recensées et le nombre de guérisons s’élève à 8264 cas, a indiqué vendredi le Centre opérationnel pour la prévention et le contrôle des nouvelles infections au coronavirus.

“Lors des dernières 24 heures, le nombre de décès causés par le coronavirus a atteint un record avec 232 décès, portant le total des victimes à 4374, tandis que le nombre de contaminations est resté stable avec 8572 cas, portant le total des infections à 387.623 dans les 85 régions du pays”, a précisé le Centre dans un communiqué, ajoutant que le total des cas de guérison est de 159.257.

Le nombre de contaminations le plus élevé est enregistré à Moscou avec 175.829 cas, après l’enregistrement de 2332 nouveaux cas et 74.725 rétablissements, suivie par la région de Moscou avec 37.503 cas, après le recensement de 773 nouveaux cas et 7333 rétablis, tandis que la ville de Saint-Pétersbourg se trouve en troisième position avec 15.215 cas, après l’enregistrement de 369 nouvelles infections et 5113 rétablissements, a souligné la même source.

Plus de 305.000 personnes restent sous surveillance médicale en Russie en raison d’une suspicion d’infection, tandis que plus de 10 millions de tests de dépistage du coronavirus ont été effectués dans le pays, a rappelé le Centre.

La région de Moscou et les villes du Kamchatka, de Tomsk, et de Primorie ont, par ailleurs, annoncé la prolongation du confinement général de la population pour 15 jours jusqu’à mi-juin, tandis que la ville de Touva a annoncé la prolongation du confinement général pour trente jours jusqu’à fin juin.

Les autorités de ces régions soulignent l’obligation de respecter le confinement général de la population pour les personnes âgées de 65 ans et plus et celles souffrant de maladies chroniques.