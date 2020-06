Coronavirus: La pandémie “est loin d’être terminée” (OMS)

lundi, 29 juin, 2020 à 22:54

Les hammams de la mosquée Hassan II de Casablanca ont rouvert, lundi, leurs portes au public, après une vaste opération de stérilisation et de désinfection des locaux et équipements de l’établissement, resté fermé depuis la mi-mars à cause de la crise sanitaire engendrée par la pandémie du nouveau coronavirus.