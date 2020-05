Coronavirus: La tendance à la baisse se poursuit en Belgique

lundi, 11 mai, 2020 à 11:52

Accompagné d’une équipe de développeurs et de chercheurs en intelligence artificielle, bio-informatique et immunologie, l’expert marocain Tariq Daouda, docteur en bio-informatique de l’université de Montréal, et actuellement chercheur post-doctoral à la Harvard Medical School, a lancé une plateforme interactive alimentée par l’Intelligence artificielle (IA) dans le but de faciliter et d’accélérer le développement d’un vaccin anti-coronavirus.