Coronavirus : Une vingtaine d’établissements scolaires fermés en France

jeudi, 3 septembre, 2020 à 21:30

La société civile de la ville d’El Attaouia (province d’El Kelaâ des Sraghna), en coordination avec les autorités locales et les services sécuritaires, a organisé, mardi et jeudi, une vaste campagne de sensibilisation sur les dangers du nouveau coronavirus (Covid-19) et une opération de distribution de masques de protection.