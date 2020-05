Côte d’Ivoire : la Chambre de commerce marocaine soutient 2.000 familles

vendredi, 29 mai, 2020 à 17:27

Abidjan – La Chambre de commerce et d’industrie marocaine en Côte d’Ivoire (CCIM-CI) a remis, vendredi à Abidjan, des packs de denrées alimentaires à 2.000 familles ivoiriennes pour les soutenir en ces temps peu favorables du coronavirus.

La cérémonie de remise des dons a été supervisée par l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, en présence de la ministre ivoirienne de la Solidarité, Mariatou Koné.

A cette occasion, la responsable ivoirienne a exprimé sa gratitude à la Chambre de commerce et d’industrie marocaine pour sa contribution aux efforts consentis dans l’optique d’atténuer l’impact socio-économique de la pandémie.

“De tels gestes traduisent la vitalité et la constance des excellentes relations liant le Maroc et la Côte d’Ivoire”, a-t-elle ajouté.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc a loué un geste symbolique “éloquent” de la CCIM-CI qui, selon lui, renseigne sur l’esprit de solidarité qui a toujours singularisé les liens maroco-ivoiriens.

“Nous tenons à être à la hauteur de la vision de coopération sud-sud, éloquemment entretenue par le Maroc et la Côte d’Ivoire et savamment portée par SM le Roi Mohammed VI et le président Alassane Ouattara”, a souligné M. Kettani.

Pour sa part, le président de la CCIM-CI, Saâd El Hamzaoui a indiqué que les entreprises marocaines se sont fait un devoir de contribuer à amortir l’impact socio-économique consécutif à la covid-19 en Côte d’Ivoire.

D’une valeur de 20 millions Fcfa (environ 30 mille euros), ce don qui entend venir en aide à 2.000 familles en situation de précarité économique, est mû par les valeurs de solidarité agissante très chères au Maroc et à la Côte d’Ivoire, a-t-il dit.

De son côté, Marouane Benali, entrepreneur marocain et membre de la CCIM-CI, a fait savoir que la Chambre envisage d’autres initiatives similaires en vue de contribuer aux efforts officiels et citoyens visant à alléger les incidences, notamment sociales, de la pandémie sur les populations.

Engagée dans la lutte contre le coronavirus, la CCIM-CI a contribué à plusieurs initiatives du tissu associatif marocain en Côte d’Ivoire, dont la remise, tout récemment, de dons en nature et en numéraire à une soixantaine de familles ivoiriennes, essoufflées par la crise économique liée au coronavirus.