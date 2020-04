Côte d’Ivoire : un opérateur marocain fait don de quelque 30.000 kits médicaux

vendredi, 10 avril, 2020 à 23:39

Abidjan – Une entreprise marocaine opérant en Côte d’Ivoire a fait don d’un lot d’environ 30.000 kits médicaux au profit du ministère ivoirien de la santé et de l’hygiène publique.

Opérant dans la confection et l’import-export, l’entreprise marocaine a offert 18.000 masques (FFP sans valve et hygiéniques), 10.000 gants en nitrile, 100 combinaisons et autant de lunettes de protection.

“Cette initiative entend contribuer aux efforts officiels et citoyens consentis en Côte d’Ivoire pour enrayer la propagation du coronavirus”, a déclaré à la MAP le chef de l’entreprise, Mohamed Iraqi.

“Nous sommes présents depuis des décennies en Côte d’Ivoire, notre deuxième pays. En ces temps incertains du covid-19, nous ne pouvons pas rester les bras croisés”, a ajouté M. Iraqi, établi à Abidjan depuis une trentaine d’années.

Une cérémonie de remise symbolique de ce don a eu lieu, vendredi à Abidjan, en présence du ministre ivoirien de la santé et de l’hygiène publique, Aka Aouélé.

“Univers des EPI” a également fait don de 1.000 masques à une association espagnole de la place abidjanaise.