Côte d’Ivoire : Ouattara investi ce lundi, plusieurs chefs d’Etat attendus à Abidjan

vendredi, 11 décembre, 2020 à 23:16

Abidjan – La cérémonie solennelle de prestation de serment du Président Alassane Ouattara se tiendra lundi prochain à Abidjan, en présence de nombreux Chefs d’Etat, indique vendredi la présidence ivoirienne.

Plus de 300 invités dont plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement, des chefs de missions diplomatiques et des représentants des institutions internationales seront présents à cette cérémonie solennelle de prestation de serment de M. Ouattara, souligne la présidence ivoirienne dans un communiqué.

Le président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, le président de la Commission de l’Union économique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Abdallah Boureima, ainsi que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, sont également attendus.

Le président ivoirien Alassane Ouattara a été réélu pour un nouveau mandat à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle ivoirienne du 31 octobre dernier avec 94,27% des suffrages. Ce scrutin, qui a été boycotté par l’opposition ivoirienne, a enregistré un taux de participation de 53,90 %.