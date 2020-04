La Côte d’Ivoire réceptionne 26 millions de masques

mercredi, 29 avril, 2020 à 22:12

Abidjan – La Côte d’Ivoire a réceptionné plus de 26 millions de masques de protection dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 qui a infecté, à ce jour, 1183 personnes en Côte d’Ivoire.

“Ce jour, nous recevons 26.500.000 masques et le 4 mai, nous en recevrons encore 20 millions et à partir de là, il y aura des arrivages réguliers jusqu’à atteindre les premières parties de 131 millions qui a fait l’objet de commande par la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique (Nouvelle PSP)”, a déclaré le ministre ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique, Aka Aouélé.

Selon le responsable ivoirien, il s’agit des premiers arrivages des 200 millions de masques commandés par l’Etat de Côte d’Ivoire dans le plan de riposte contre le COVID-19. D’autres arrivages sont prévus à compter de la première semaine de mai.

“Aujourd’hui, chaque ivoirien va avoir droit à son masque”, a-t-il lancé.

Le directeur général de la Nouvelle PSP, Ange Désiré Yapi, a assuré que sa structure a déjà un bon maillage du terrain pour faciliter la distribution de ces masques.

Le port de masque est obligatoire dans le Grand Abidjan, épicentre du coronavirus en Côte d’Ivoire avec 93 % des cas confirmés dans le pays.