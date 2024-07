Coup d’envoi en grande pompe des Jeux Olympiques de Paris 2024

vendredi, 26 juillet, 2024 à 23:42

Paris – Bien que les épreuves de plusieurs sports, comme le football et le rugby, aient déjà commencé, Paris a officiellement lancé, vendredi soir, les Jeux Olympiques d’été 2024 avec une cérémonie d’ouverture marquant le véritable coup d’envoi de cet événement sportif mondial qui s’annonce déjà “exceptionnel”.

Mêlant défilé des athlètes, show artistique, chants et hymnes, cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence de nombreux chefs d’Etats, de gouvernement et d’organisations internationales a pris place pour la première fois hors d’un stade olympique, sur six kilomètres le long de la Seine, une première dans l’histoire des JO.

A bord de 85 bateaux, un peu moins de 7.000 athlètes, représentant les nations participantes, ont défilé sur les eaux du fleuve parisien, le remontant d’Est en Ouest sous un ciel pluvieux, donnant à ce spectacle une atmosphère à la fois solennelle et poétique.

La délégation sportive marocaine a défilé à bord d’un grand bateau sur ce parcours fluvial au milieu de vivats et d’acclamations du public.

Le drapeau national a été hissé haut, lors de cette parade, par la golfeuse Ines Laklalech et le cavalier Yassine Rahmouni.

Le défilé a été suivi par 360.000 spectateurs sur place, couverts sous parapluies et ponchos, et plus d’un milliard de téléspectateurs. Le parcours a mis en lumière certains des plus beaux monuments parisiens, tels que la Tour Eiffel, le musée du Louvre ou encore Notre-Dame de Paris.

Comme le veut la tradition, la Grèce, considérée comme le berceau de l’Olympisme, a ouvert le cortège des délégations olympiques, suivie des autres pays par ordre alphabétique, tandis que la France, pays hôte, a clôturé le défilé, avec une arrivée au Trocadéro, au pied de la dame de fer.

Les berges, les ponts et les toits ont été pris d’assaut par des danseurs, musiciens, comédiens, chanteurs, jongleurs, skaters, BMX… composant douze tableaux artistiques mettant en scène le patrimoine français, avec un script co-écrit notamment par la romancière marocaine Leïla Slimani.

Bravant la pluie, un orchestre symphonique, des chorales et des artistes de renommée internationale, notamment Céline Dion, Lady Gaga ou encore Aya Nakamura, ont interprété des compositions inédites. La bande-son, mêlant électro, metal, musique classique et hymnes festifs, a su envoûter le public.

Alors que la nuit tombait, Paris s’est illuminé, offrant un spectacle son et lumière exceptionnel sur la Seine, mettant en valeur les monuments emblématiques parisiens qui brillaient de mille feux.

Le show, entremêlant sport, art et protocole olympique, s’est terminé par l’allumage de la vasque olympique au jardin des Tuileries.