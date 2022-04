Coups de feu dans le métro de New York: au moins 13 personnes blessées

mardi, 12 avril, 2022 à 14:28

New York – Treize personnes ont été blessées dans des coups de feu ayant visé une station du métro new-yorkais, à Brooklyn, a indiqué le département des pompiers.

Ces personnes ont été transportées aux hôpitaux de la région new-yorkaise pour recevoir les soins nécessaires, a précisé la même source.

Dans des déclarations à la presse, un porte-parole du département des pompiers de la ville a indiqué que des “engins explosifs non déclenchés” ont été retrouvés sur la scène.

Aussitôt avisée, la police de la métropole américaine a déployé un impressionnant dispositif de sécurité au niveau de la 36ème rue et de la 4ème avenue de Brooklyn, où s’est produit l’incident.

Une enquête est en cours pour identifier l’assaillant qui portait un masque et un gilet de chantier et élucider les tenants et aboutissants de ce crime, selon la police qui a conseillé aux New-Yorkais d’éviter la zone du sinistre.

La gouverneur de l’Etat de New York, la démocrate Kathy Hochul, a réagi à l’incident en disant suivre la situation de près à Brooklyn.

Sur son compte Twitter, elle a relevé que son bureau va coopérer avec la Metropolitan Transportation Authority, la société chargée de la gestion des transports publics, ainsi qu’avec le département de la police de New York alors que l’enquête se poursuit.

De son côté, le bureau du maire de New York a réagi par la voix de son porte-parole Fabien Levy. Dans un tweet, elle a indiqué que le maire, en période de convalescence suite à son infection par le coronavirus, suit de près la situation.

“Pendant que nous recueillons plus d’informations, nous demandons aux New-Yorkais de rester à l’écart de cette zone pour leur sécurité et pour que les premiers intervenants puissent aider ceux qui en ont besoin et mener leur enquête”, a-t-elle dit.