Course contre la montre en Amérique Latine pour amortir la deuxième vague

lundi, 22 mars, 2021 à 13:52

-Par : Rachid MAMOUNI-

Buenos Aires – Les pays d’Amérique Latine sont engagés dans une course contre la montre pour tenter de ralentir la deuxième vague des contaminations au Coronavirus qui menace de déferler sur le sous-continent.

Deux pays de la région sont des exemples emblématiques de cette lutte contre le virus. Le Brésil et le Chili. Le premier est source d’inquiétudes justifiées, le second est source d’inspiration et d’espoir. Entre ces deux extrémités, les autres pays de la région se démènent, chacun comme il peut, pour tenter de sortir la tête de l’eau.

Les yeux du monde entier sont braqués sur le Brésil dont les statistiques quotidiennes relatives à la campagne de vaccination, aux contagions, aux décès provoqués par le Covid-19 et à l’évolution des nouveaux variants du virus sont scrutées à la loupe.

La stratégie brésilienne peine à réduire les cas testés positifs qui frôlent les 12 millions, autant que les personnes vaccinées, pour une population totale de 212 millions d’âmes et presque 293 mille décès.

Les différends déclarés en termes de visions entre le gouvernement central du président Jair Bolsonaro et les pouvoirs régionaux représentés par les gouverneurs de région ne semblent pas arranger les choses.

Le Chef de l’Etat critique durement la stratégie suivie par les gouverneurs pour endiguer la pandémie à travers des mesures de confinement qui affectent l’économie, selon lui, et que ses détracteurs considèrent comme seul moyen de freiner la pandémie.

Au Chili, la situation n’est pas meilleure en dépit d’un effort de vaccination qui force le respect dans la région et ailleurs, avec environ 8 millions de doses appliquées, soit 1,53 doses pour 100 habitants, une des meilleures performances mondiales.

Toutefois, le nombre des cas testés positifs ne cessent d’augmenter (plus de 900 mille), amenant les autorités à reconfiner une grande partie de la population chilienne. Les questions que pose le cas paradoxal du Chili restent sans réponses pour le moment. Pourquoi la campagne de vaccination ne réduit-elle pas l’extension de la pandémie ? La pandémie va-t-elle menacer les échéances électorales, y compris la présidentielle ? le Chili sera-t-il capable d’atteindre son objectif de vacciner 80% de sa population (environ 15 millions de personnes) avant juillet prochain ?

L’Argentine est un cas typique de la gestion erratique de la crise par plusieurs autres pays de la région. La campagne de vaccination évolue en dents de scie, avec des livraisons au compte-gouttes en comparaison avec les attentes de la population.

L’opposition parlementaire et les grands médias n’y vont pas de main morte dans leurs critiques contre le gouvernement, l’accusant de manque d’anticipation et de « favoritisme » dans l’application des vaccins.

Le gouvernement s’en défend en avançant que les livraisons des vaccins au pays sont tributaires d’un calendrier préétabli avec les grands laboratoires et que le rythme de vaccination va crescendo, avec plus de 100 mille doses appliquées chaque jour.

Avec un cumul de 2,21 millions de cas testés positifs et la menace qui pointe de l’autre côté de la frontière avec le voisin brésilien, les autorités prévoient un durcissement des mesures d’entrée et de sortie du pays, avec notamment des tests PCR obligatoires à l’arrivée et une quarantaine obligatoire dans des hôtels choisis par le gouvernement et payés par les concernés.

En Colombie, le panorama n’est pas meilleur. Ce pays est le deuxième de la région en termes de contaminations et de décès dus au Covid, avec respectivement 2,33 millions de cas positifs et 62.000 morts. Le rythme de contagion semble s’accélérer avec des pics de plus de 6700 cas quotidiens enregistrés ce week-end.

Sa stratégie ambitieuse de vaccination de 20 millions de personnes avant la fin de l’année évolue lentement (Un million de vaccinés jusqu’à présent), même si le pays semble être mieux loti en matière de livraison des doses de vaccins, avec un dernier lot reçu samedi d’un million de doses.

Son voisin le Pérou se situe dans la médiane des moyennes régionales de contagion avec 43 mille cas pour un million d’habitants. Le cumul des cas positifs dans ce pays est de 1,4 million, dont 49 mille décès.

Comme l’Argentine, le Pérou a eu aussi droit à son “Vacunagate”, en référence à des personnes vaccinées en dehors des protocoles établis, dont l’ancien président, Martin Vizcarra et d’anciens ministre de la santé et des Affaires étrangères, provoquant une levée de bouclier contre le gouvernement.

Contrairement au Chili, qui fait figure de premier de la classe, et au Brésil avec ses énormes moyens financiers, scientifiques et techniques, les autres pays de la région (Equateur, Paraguay, Uruguay, Bolivie) affichent des taux de vaccination modestes (entre 12 mille au Paraguay et 300 mille en Uruguay) et une fébrilité de plus en plus parlante de voir arriver en masse les nouveaux variants du virus en provenance du grand voisin brésilien.

Dans ce quatuor de pays sud-américains, l’Uruguay sort du lot. Avec une population de 3,5 millions d’habitants, le pays a réussi à appliquer plus de 300 mille doses, soit une performance inédite dans la région de 6,2 pour 100 habitants.

L’Uruguay, qui est cité comme exemple de gestion réussie de la crise par la presse sud-américaine, est aussi le seul pays à avoir entamé, dès ce week-end, la vaccination des personnes âgés de 18 ans et plus.

Au Paraguay, la crise sanitaire a affolé le landerneau politique et les observateurs étrangers en raison de manifestations violentes contre le gouvernement et une tentative de destitution du président, qui a réagi en remaniant profondément l’exécutif afin d’apaiser les esprits.

Le Venezuela est un cas unique dans la région. La dictature de Nicolas Maduro annonce des chiffres à minima démentis par les faits sur le terrain, puisque les autorités décrètent en même temps un nouvel état d’urgence et des mesures de confinement drastiques.

Alors que les unités de soins intensifs subissent une énorme pression, le gouvernement minimisent les chiffres de contagion et de décès, respectivement avec des cumuls de 150 mille cas et 1483 décès pour une population de 29 millions d’habitants.

Ces chiffres parmi les plus bas au monde sont régulièrement remis en question par l’opposition et les médecins vénézuéliens, qui dénoncent le manque de transparence et l’improvisation dans la gestion de la pandémie.

Dans la majorité de ces pays, la menace d’une deuxième vague de contagion est réelle en raison de deux facteurs qui leur sont communs.

Un, la recrudescence des cas testés positifs au cours des dernières semaines qui a provoqué, d’ailleurs, une valse de démissions ou de départs forcés de plusieurs ministres de la santé.

Deux, la situation au Brésil est perçue comme un avant-goût de ce qui pourrait surgir dans les autres pays de la région. Ils semblent dire en chœur et angoissés : Ce n’est qu’une question de temps !