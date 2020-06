Covid-19: 52% des Espagnols entament la 3è phase de déconfinement

lundi, 8 juin, 2020 à 12:06

Madrid – Environ 52% des Espagnols (25 millions de personnes) entament ce lundi la 3è phase du plan de déconfinement, tandis que le reste est en 2è phase.

Les habitants des régions de l’Andalousie, l’Aragon, les Asturies, les îles Baléares, la Cantabrie, l’Estrémadure, la Galice, La Rioja, la Navarre, la Murcie, le Pays basque et des îles Canaries, ainsi que des provinces de Guadalajara et Cuenca (Castille-La Manche), et des zones de Alto Pirineo, Arán, Tierras del Ebro et Camp de Tarragona (Catalogne) passent ainsi à la 3è phase de la désescalade, tandis que ceux de la région de Madrid, l’agglomération de Barcelone et de Castille et Léon entament la phase 2.

Les résidents de la Communauté de Valence, et des provinces de Tolède, Albacete et Ciudad Real (Castille-La Manche), ainsi que de la zone sanitaire de la Catalogne centrale, Gérone, El Alto Penedés et Garraf (Catalogne) restent eux en 2ème phase.

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, avait assuré que pour les territoires et les régions qui passent à la 3è phase, ce seront les présidents des communautés qui prendront en charge la gestion de cette dernière étape de la désescalade vers la nouvelle normalité, y compris l’autorisation des déplacements entre les provinces, précisant que les déplacements entre les régions ne seront autorisés qu’après la fin du plan de déconfinement, qui doit s’étaler jusqu’à fin juin.

La 2è phase du déconfinement autorise notamment la réouverture de l’espace intérieur des restaurants, mais avec une fréquentation limitée à un tiers, l’ouverture des cinémas et des théâtres avec une capacité d’accueil limitée à 30%, ainsi que la réouverture des lieux de culte avec une capacité limitée à 50%, tandis qua la 3è étape dite “avancée” permet la réouverture de tous les commerces, dont les centres commerciaux, mais avec une capacité d’accueil limitée à 50%, l’assouplissement des capacités d’accueil dans les restaurants, la flexibilisation de la mobilité générale et la réouverture des plages.

Le plan de déconfinement “progressif” de l’Espagne, entamé le 4 mai, comporte quatre phases, qui sont déclinées à des rythmes différents dans chaque région en fonction de l’évolution de l’épidémie.

L’Espagne est entrée le 14 mai dans son troisième mois de confinement prévu jusqu’au 21 juin.

Selon le dernier bilan donné dimanche par le ministère de la Santé, l’Espagne compte 241.550 cas confirmés au Covid-19, dont 27.136 décès.